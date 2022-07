Sol, arena y mar son ingredientes perfectos para el verano. Si los unes con Ibiza y buena gastronomía, el cóctel no puede ser mejor. The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza es el resultado de fusionar todos estos conceptos y reunirlos en el magnífico entorno de Platja d’en Bossa.

Si buscas algo más que un restaurante, The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza es tu lugar. Tanto si te sientas a su mesa como si escoges las camas sobre la arena, puedes escapar de la rutina con una propuesta gastronómica que reúne todo lo que te pueda apetecer: desde una hamburguesa 100% wagyu hasta arroces en diferentes estilos, pasando por una selección de pescados, mariscos y pastas. Quienes prefieran comida más refrescante pueden optar por su variedad de ensaladas elaboradas con productos de la huerta o sumergirse en su amplia carta de sushi, donde encontrar desde los rolls más tradicionales a creaciones exclusivas por The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza. No olvides dejar un sitio para el postre, ya que hay tentaciones como el banoffe pie, el Coco Loco o un homenaje al chocolate con su Willy Wonka. Y qué sería de un buen restaurante de playa sin una coctelería a la altura del entorno. En The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza, además de sorprenderte con los sabores de la coctelería, puedes disfrutar de música en vivo o de DJ para un día de playa perfecto.