Celebrar y realzar la abundancia de la tierra y el mar es el hilo conductor de la excepcional propuesta gastronómica que presenta Six Senses Ibiza, uno de los lugares mágicos de la isla.

Con sus instalaciones de fábula e inmejorables vistas de la costa norte y el atardecer, jardines repletos de árboles frutales, bancales donde se cultivan verduras y plantas aromáticas que se emplean para preparar platos frescos y saludables del ‘huerto a la mesa’ con productos orgánicos de temporada y una deliciosa variedad de opciones gastronómicas, Six Senses Ibiza es un destino gourmet tan inspirador como singular.

Desde HaSalon, su restaurante insignia, al nuevo The Beach Caves, el elegante Farmers’ Market y el encantador The Orchard, Six Senses Ibiza deleita por la excelencia del producto, la originalidad de la propuesta y sus increíbles espacios con vistas panorámicas a la bahía de Cala Xarraca.

«La simplicidad es la pureza», afirma Eyal Shani, al frente de HaSalon Ibiza. «La isla es un lugar bendecido. La energía, la relación entre la tierra y el mar, los ingredientes; en Ibiza puedes saborear el sol. Quiero que la gente sienta que está comiendo directamente de las semillas y la tierra sobre la que están de pie», añade.

Sobre este principio se asienta la experiencia de HaSalon Ibiza, el primer restaurante en Europa del reconocido chef israelí Eyal Shani. Su intención es revitalizar la energía de Ibiza aprovechado la abundancia natural de ingredientes de la isla.

Platos alegres, sabrosos y nutritivos ideados para compartir en mesas de madera entre olivos o en la ‘Mesa del Chef’, con capacidad para 50 comensales. Exquisitas propuestas de origen vegetal, carnes certificadas y pescado y marisco local preparados a la brasa a la vista del comensal a través de su gran cocina abierta. Y un ingrediente esencial en su gastronomía, el tomate, con su propia entrada en la carta que, como en todos los restaurantes del resort, evoluciona al ritmo de las estaciones. Puro deleite del producto para maridar con una interesante selección de vinos orgánicos y biodinámicos con el atardecer en el horizonte y música en vivo.

A nivel del mar se encuentra el nuevo The Beach Caves, el restaurante que Six Senses Ibiza ha estrenado este verano para completar una atractiva propuesta gastronómica. Ecléctico y sofisticado, The Beach Caves representa las culturas del mundo unidas por la energía única de Ibiza.

Rindiendo homenaje al producto local y a los ingredientes de temporada, bajo el prisma de una cocina responsable, el restaurante The Beach Caves se distingue por sus influencias latinoamericanas con sabores de Perú y México. El resultado es una exuberante carta con delicias como el tiradito de pez león con guayaba, granada y pimienta chilaba; el taco de langosta de Formentera elaborado a la brasa con aguacate y lima o la quinoa con piña asada.

Elegantemente decorado con mesas que miran hacia el mar, sorprenderá el mural del artista Carlito Dalceggio, un homenaje a la paz y la libertad, y los cócteles del mixólogo Davide Segat, que exploran en combinaciones inesperadas y sorprendentes los sabores e ingredientes de la isla, así como una selección de destilados del ágave que los amantes del tequila y el mezcal apreciarán.

HaSalon y The Beach Caves abren solo para cenas mientras que Farmers’ Market y el jardín The Orchard ofrecen servicio al mediodía y por la noche. En Farmers’ Market los comensales encontrarán una selección de platos internacionales y puestos de embutidos y quesos al corte, pizza al horno de leña, zumos naturales y repostería casera mientras que The Orchard invita a disfrutar de un almuerzo o cena informal a la sombra de árboles frutales o bajo las estrellas. Six Senses Ibiza cuenta con su propia finca, The Farm, que abastece de verduras a los restaurantes del resort, dirigidos por el chef ibicenco Ignacio Moreno Tur.

