La repostería es un arte culinario complejo y delicado que abarca uno de los aspectos más importantes de la gastronomía. En ocasiones, el postre se aleja de la cocina propiamente dicha del restaurante ya que la dificultad de su elaboración lo convierten en una atractiva discipilina. Algunos restaurantes de la isla, como el Chiringuito Blue, Minami, o The Beach by Ushuaïa cuentan con una carta de postres variada para que tanto los clientes golosos como los no tan golosos pongan el broche final perfecto a la mejor de las veladas.

El Chiringuito Blue, ubicado en el paseo marítimo de Santa Eulària, cuenta con una gran variedad de postres, según indica Sheila Castells, la jefa ejecutiva de pastelería del grupo MAF Ibiza. «El postre que más sale en el Chiringuito Blue es el Mini Magnum, que es como un Magnum, pero en pequeño. Es un helado de chocolate con leche con crumble, bañado en chocolate negro y en cacahuete tostado». indica Castells. El chocolate también es el protagonista en el postre que más se pide en el restaurante Minami, según cuenta Cleiton Tiago de Souza, maestro pastelero de los restaurantes de Ushuaïa Ibiza. «En Minami el postre que más suele salir es el Bizcocho de matcha con crema ligera de cacao con limón cítrico». Sin embargo, en cuanto al postre más original, el maestro pastelero destaca el Cacao Pod, uno de los postres del restaurante The Beach. «Es un postre amazónico con un crumble cien por cien de cacao, semilla también de cacao y caramelo salado», indica. El más original Por su parte, el postre más original que elabora Castells junto al paseo marítimo de Santa Eulària es el Lingote de capuccino. «Las elaboraciones se hacen con una mousse de mascarpone, cremoso de café, un bizcocho bañado en café y también se le añade avellanas, de forma que al morderlo te recuerda a un capuccino», indica Castells. La jefa pastelera del grupo MAF Ibiza cuenta que «cada año cambia la carta de postres». Lo mismo ocurre en los restaurantes en los que trabaja Tiago de Souza, que cambia todos los postres anualmente «independientemente de si se piden más o menos», según detalla el maestro pastelero. En cuanto a la inspiración,Castells se fija en lo que los clientes van pidiendo cada año. «La gente suele ir a lo básico, pero a mí me gusta hacer cambios a estos clásicos. Por ejemplo, en Riomar no hay una Cheesecake como tal. Lo que se encuentra en la carta es una mousse de queso bañado en chocolate y frambuesa. Intento coger los postres típicos y hago una versión. Tanto Sheila Castells como Cleiton Tiago de Souza han pensado en las personas intolerantes al gluten a la hora de elaborar su carta de postres. «Chiringuito Blue tiene opciones para alérgicos al gluten. El Mini Magnum es uno de ellos y otro es el postre Tropical. «Este está compuesto por una panacota de coco con una compota de mango. Lleva un crumble sin gluten y también es vegano», explica. Las personas que padecen esta intolerancia pueden disfrutar también en los restaurantes de Ushuaïa de un bizcocho de plátano vegano, macarons veganos para los eventos y bombones con nueces y chocolate», explica Tiago de Souza. Los postres de estos restaurantes están elaborados con los mejores ingredientes, muchos de ellos de la propia isla. «En los amenities de los hoteles dejamos un pequeño flaó, además, me gusta que los postres estén hechos con los productos locales como las almendras y los limones de Ibiza. Y en el restaurante La Llama, hay un postre elaborado con leche de cabra de la propia isla», explica Castells. Toques cítricos Los menos golosos también tienen opciones cítricas en la carta de estos restaurantes. «En todas las cartas me gusta que haya tanto chocolate como ácido. En La Llama tenemos una versión de lemon pie, que se elabora con yuzu y lima y lleva un crumble, bizcocho de limón, merengue y albahaca». Minami también cuenta con postres con toques cítricos, como la Matcha Cake, en la que tanto el relleno como la cobertura están elaborados con cítricos, según explica el maestro pastelero. Conseguir el toque perfecto en los postres es «complicado, pero no imposible», cuenta Castells. «Me gusta potenciar los sabores y que el postre tenga el toque perfecto, ni muy dulce ni muy ácido. Este año, queremos ver cómo funciona el postre Knafeh, de Israel, que está en La Llama. Está hecho con queso ibicenco y va cocinado con mantequilla. Se come caliente,a compañado de un helado de pistacho», concluye la jefa pastelera.