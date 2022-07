Ibiza está viviendo una imparable ascensión como destino de referencia gastronómica mundial en los últimos años, que se ha acelerado tras el resurgir de la pandemia con nuevos locales y propuestas gastronómicas de lujo capitaneadas por destacados chefs de fama nacional e internacional, que se suman a los que ya tenían restaurante propio o con franquicia en la isla.

En estos momentos en la isla se ubica el restaurante más caro del mundo, Sublimotion, el más divertido y espectacular, el restaurante cabaret Lío, el mejor chiringuito de playa, Casa Jondal y el chiringuito de playa más divertido tanto en Eivissa como en la isla hermana Formentera, Beso Beach. Un póker de propuestas únicas a nivel mundial al que se suma la participación del mejor cocinero del mundo, Mauro Colagreco.

Una parte importante de este movimiento ha llegado de la mano de los nuevos hoteles de cinco estrellas que acogen restaurantes de primer orden como Oku Ibiza, Six Senses, Aguas de Ibiza, Nobu Ibiza Bay, Migjorn Ibiza, Bless Collection Ibiza y sobre todo el Ibiza Gran Hotel, premiado como mejor hotel gastronómico en 2022 por el grupo editorial Condé Nast. El Ibiza Gran Hotel cuenta con cuatro restaurantes de primer orden en sus instalaciones: La Gaia, con una estrella Michelín, Cipriani Downtown y los recién inaugurados restaurantes Zuma y Asal, dos nuevas e interesante propuestas avaladas por renombrados chefs como Mario Sandoval en Asal.

A ellos se suman otros establecimientos culinarios en pequeños agroturismos como Can Domo, Can Curreu, Safragell o Cas Gasí que ofrecen rincones con encanto en pleno campo o cerca del mar, como El Silencio, donde cocina el mejor chef del mundo, Mauro Colagreco. Óscar Molina en el restaurante La Gaia y Álvaro Sanz en Es Tragón han conseguido su primera estrella Michelín mostrando el camino a seguir a otros muchos cocineros y restaurantes de primer orden que aspiran a ese reconocido galardón, lo mismo que a los Soles de La Guía Repsol.

A todo esto se suma un buen número de restaurantes tradicionales y típicos de cocina ibicenca que han elevado la calidad de sus platos potenciando el mejor producto local de mar y campo como Es Pou des Lleó, Cas Milá, Port Balansat, Sa Caleta, Es Rebost de Can Prats, Can Pujol, Can Pau y Ca n’Alfredo, entre otros.

La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera ha reconocido este año como mejor chef de cocina ibicenca a José Torres Racó por su gran labor al frente de los locales de Port Balansat; Es Nàutic, el restaurante del Club Náutico Ibiza y Ses Escoles, y como mejor local de cocina tradicional a Es Rebost de Can Prats de Sant Antoni, lo que da una idea del auge paralelo de la gastronomía local.

Los famosos beach clubs de Eivissa se han sumado a este imparable auge de alta cocina cerca del mar y con los pies en la arena como Casa Jondal, capitaneado por los chefs Rafa Zafra, Ricardo Acquista y Goran Krstanovic, considerado como el mejor chiringuito del mundo. Otras propuestas son Blue Marlin Ibiza, Coco Beach, Nassau Beach Club, Beso Beach, Tanit Beach, Es Torrent, Malibú, La Escollera, Beachhouse, Amante y CBBC, entre otros.

En el apartado de ‘chiringuitos de lujo reconvertidos’ merece especial mención Casa Jondal como restaurante de alta cocina mediterránea, con una original idea del tratamiento del pescado y el marisco y una refinada carta de Rafa Zafra que lo ha convertido en lugar indispensable, con la arena en los pies, a la hora de comer para la jet mundial, y como local de peregrinación de grandes personajes como Richard Gere, Robert de Niro, Lionel Messi y Marta Ortega, entre otros.

La Guía Repsol ha entregado recientemente 18 de sus nuevos premios denominados Soletes a rincones de las Pitiüses por su singularidad, gastronomía, cercanía y servicio, que invitan a volver.