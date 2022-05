¿Quieres sentarte a la mesa en uno de los mejores restaurantes de Formentera? Este fin de semana vuelve Juan y Andrea, el lugar ideal para desconectar durante tus vacaciones en la isla o para darte un capricho o celebrar una ocasión especial, si eres residente.

Situado en un paisaje natural incomparable, rodeado de sabinas y vegetación autóctona y de las cristalinas aguas de la playa de ses Illetes, the place to be en la isla celebra su vuelta para continuar ofreciendo una gastronomía impecable en una atmósfera de lo más atractiva.

¿Por qué Juan y Andrea es uno de los mejores restaurantes de la isla?

Es impensable viajar a Formentera y no visitar una de las mejores playas del mundo: ses Illetes. ¿Por qué no completar la experiencia disfrutando de la cocina local? El restaurante Juan y Andrea, con más de medio siglo de historia, te brinda la oportunidad de saborear los mejores pescados locales, una deliciosa selección de arroces y paellas o una suculenta propuesta de carnes, pastas y ensaladas.

El marisco es otro de los reyes de la carta de Juan y Andrea. De hecho, algunos de los platos preferidos por quienes ya conocen el establecimiento son el bogavante o langosta al ajillo con huevos fritos o bien la caldereta de estos manjares capturados en la costa de la isla. ¡Una tentación para los paladares más selectos!

Además, se sirve una selección de platos más sencillos para los niños. Y es que, en Juan y Andrea, toda la familia es bienvenida para disfrutar de los encantos de la costa de Formentera.

Si buscas los mejores restaurantes de Formentera, llegarás a Juan y Andrea

La frescura de cada producto, el respeto con el que se trata en la cocina y la cuidada presentación al servir los platos en la mesa son los pilares fundamentales de la gastronomía de este restaurante de Formentera, ya convertido en un icono internacional.

De hecho, por su mesa han pasado personajes de la talla de Robert de Niro, Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo, entre muchos rostros conocidos que no quieren perderse la experiencia de Juan y Andrea.

El servicio es exclusivo en este establecimiento de la isla, incluso si llegas por mar. Si estás navegando en torno a Formentera, puedes hacer una parada en ses Illetes, fondeando en una de las zonas adecuadas para ello, y un miembro del equipo del restaurante te irá a buscar para desembarcar en la fina arena de la playa.

¿Cómo saber cuál de los establecimientos de la costa es Juan y Andrea? Las altas palmeras, ya convertidas en una marca de la casa, te marcarán el camino.

'The place to be' en Formentera

¿Por qué Juan y Andrea es una experiencia que va más allá de lo gastronómico? El restaurante se ha convertido en el place to be de Formentera no solo por su gastronomía sino por todo lo que representa sentarse a su mesa. Considerado uno de los mejores de Formentera, no solo basa su propuesta en deleitarse con la gastronomía sino que tiene atractivos suficientes para dar vida a los cinco sentidos.

Paisaje: ses Illetes, paraíso terrenal

Si esta pequeña isla del Mediterráneo es una joya por sí misma, la playa de ses Illetes es un auténtico paraíso terrenal. Con las aguas turquesa a escasos metros, los clientes pueden disfrutar de refrescantes baños en el mar antes o después de comer para poner la guinda a la jornada. Además, el paisaje virgen que rodea al restaurante aporta un plus a la experiencia: adentrarse en la naturaleza siempre es un atractivo en Formentera.

Excelente música ambiental

La música nunca falta en el restaurante Juan y Andrea, como hilo conductor de la estancia en el establecimiento. Sentados en las terrazas o con los pies en la arena, los clientes agradecen el buen sonido que acompaña durante la comida, o en la sobremesa, cuando tomar una copa o un cóctel se convierte en un placer adicional. Una atmósfera que no podría lograrse sin la implicación de todo el equipo, que ofrece un servicio profesional.

Un equipo implicado y comprometido en Juan y Andrea

Todos los atractivos que tiene el restaurante Juan y Andrea por su ubicación y la excelencia gastronómica se complementan con un servicio al cliente implicado y comprometido. Los camareros ofrecen una atención próxima pero muy profesional para que los comensales se sientan como en casa en la mesa del establecimiento.

¿Quieres sorprender a un familiar en su cumpleaños? ¿A tu pareja en vuestro aniverasario? El staff del restaurante está siempre dispuesto a colaborar y participar para que cualquier celebración se convierta en memorable.

Implicados en el cuidado del medio ambiente de Formentera

Consciente de la importancia de cuidar el entorno natural de Formentera, la dirección del restaurante Juan y Andrea ha eliminado los plásticos de un solo uso para evitar su impacto en el medio ambiente. La mejor forma de preservar el paraíso es sentirse responsables y ser parte de la solución.

Juan y Andrea arranca una temporada que se prevé inolvidable, tras varios años condicionados por las restricciones del covid.

¡Reserva ya tu mesa y sumérgete en una experiencia única!

Juan y Andrea

Contacto: 630258144