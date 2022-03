Descubrir la vida isleña, celebrar la luz, vivir experiencias junto al mar y a la antigua ciudad amurallada es solo un aperitivo de lo que ofrece Ibiza Gran Hotel. Un auténtico paraíso comprometido con el entorno que reabre sus puertas el próximo 8 de abril, y que cuenta con las tres claves para hallar la excelencia en un viaje: lugar de ensueño, estancia de lujo y una gastronomía sorprendente.

Un total de 185 suites con personalidad propia pensadas hasta el más mínimo detalle. Un establecimiento para los que demandan la excelencia de un servicio exquisito. Con vistas al mar Mediterráneo y Formentera en el horizonte, su ubicación privilegiada permite que el huésped disfrute del espíritu de la Ibiza más internacional. Una estancia de lujo que se complementa con tratamientos personalizados en el spa, piscinas, boutiques, y el único Casino de Ibiza.

“Cada persona es un mundo y cada paladar, también” Óscar Molina - Chef de La Gaia, primer hotel de Ibiza en conseguir una Estrella en la GUÍA MICHELÍN España 2022

Tras su reciente nominación como Mejor Hotel Gastronómico, y siendo el 1er hotel ibicenco en obtener una estrella en la Guía MICHELÍN España 2022, Ibiza Gran Hotel comienza una nueva temporada liderando el nuevo panorama foodie de la isla, frente a las lujosas marinas del puerto y los locales de ocio más singulares de la bahía, poniendo en valor una oferta sostenible cuyo gran protagonista es el exquisito producto local.

Además, contará con una nueva programación culinaria para el disfrute de los huéspedes, que incluye desde clases de cocina privadas hasta visitas a viñedos y lonjas locales que abastecen la despensa del hotel. El chef Óscar Molina es el encargado de dirigir este prometedor proyecto, y quien trabajará junto a su equipo de expertos, no solo en La Gaia, también en The Grand Breakfast y en el Pool Restaurant, junto al mixólogo, Daniel Martínez, y el sumiller, Vasili Abodzich.

La exclusividad del lujo mediterráneo que ofrece Ibiza Gran Hotel se define en cada una de sus paradas gastronómicas, que acompañan desde el desayuno hasta la sobremesa de la cena:

Desayuna como un rey en The Grand Breakfast

Una agradable terraza donde disfrutar de la brisa del mar es el ambiente que envuelve el desayuno de Ibiza Gran Hotel en The Grand Breakfast de Costa Mara. Desde primera hora, pone a disposición de sus huéspedes las mejores calidades en productos frescos y de temporada.

Una carga de energía matutina con los más selectos cereales, frutos secos y piezas de bollería, horneadas en su propio obrador. Y que se completa gracias a una gran variedad de quesos, ahumados, el mejor jamón y una selección superior en embutidos con denominación de origen que satisfacen todo tipo de paladares. Desde la cocina elaboran diferentes recetas y combinaciones de forma instantánea para crear una explosión de sabores capaz de convertirse en el mejor regalo para empezar el día.

La Gaia by Óscar Molina: El primer hotel de Ibiza en conseguir una Estrella en la GUÍA MICHELÍN España 2022

El arte de comer no tiene fin en Ibiza Gran Hotel. Con esta filosofía se sitúa en la vanguardia gastronómica de la hostelería ibicenca al convertirse en el primer hotel de la isla en conseguir una Estrella en la GUÍA MICHELÍN España 2022 con La Gaia by Óscar Molina, que dará la bienvenida a los comensales desde el 14 de abril. Un galardón en reconocimiento “al esfuerzo de un equipo cohesionado, ilusionado y que no ha dejado de crear magia en nuestras cocinas” y que, tal y como remarcó el chef Óscar Molina en el acto de entrega, “posiciona a Ibiza en el lugar en el que se merece gastronómicamente”.

Considerado uno de los mejores chefs de España, premiado también con dos Soles Repsol, a Óscar Molina le avala una carrera de reconocimientos tras obtener el prestigioso Premio Nacional de Gastronomía (FACYRE) y el Premio Gastronómico Ibiza – Formentera al Mejor Chef. Sostenibilidad y sofisticación se unen en La Gaia: la conjugación perfecta entre creatividad y calidad del producto local.

“Cada persona es un mundo y cada paladar, también”. Una afirmación que el chef Óscar Molina ha tenido muy en cuenta a la hora de elaborar los dos menús degustación: el Tanit, formado por 10 platos icónicos; y el Posidonia, conformado por 14 secuencias que evocan a la planta acuática endémica del Mediterráneo. El maridaje está firmado por el prestigioso sumiller Vasili Abodzich.

Además, como novedad para la temporada 2022, los huéspedes podrán disfrutar de un día donde cocinar y viajar de la mano de este chef con Estrella Michelin. El huésped aprenderá, a través de una experiencia magistral a elaborar recetas con productos locales utilizados en La Gaia. La experiencia comienza con un desayuno en la habitación acompañado de unas mimosas, seguido de una visita a un mercado local junto al chef para aprender los secretos de los productos de la isla y saber cómo elegir los ingredientes más frescos. También se disfrutará de una visita a las Bodegas Can Rich para degustar una cata de vino y aceite de oliva. Para poner el broche a un día inolvidable, la aventura termina con una cena memorable en La Gaia con maridaje de vinos elegidos por el sumiller. Un viaje único que posiciona a Ibiza Gran Hotel como mejor hotel gastronómico con propuestas exclusivas.

El toque italiano de lujo y simplicidad: Downtown Ibiza by Giuseppe Cipriani

El binomio perfecto entre la tradición y el inconfundible estilo culinario de la costa italiana se presentan como garantía de una velada especial en el Downtown Ibiza by Giuseppe Cipriani. Con “el lujo y la simplicidad” como lema, cuatro generaciones de Cipriani actúan como los mejores anfitriones para acercar a los clientes versiones únicas de las recetas italianas más tradicionales.

Disfruta de una noche de película, glamour y ocio nocturno en el Casino de Ibiza

La alternativa perfecta para la mágica noche ibicenca, el plan ideal que combina glamour y ocio nocturno en el corazón de la Milla de Oro.

Abierto todo el año, el lujoso Casino de Ibiza decorado por la arquitecta e interiorista Patricia Urquiola, cuenta con sala de juegos, sala de póker, más de 100 máquinas de azar, sala privada, e incluso, y siguiendo la filosofía del hotel de servicio personalizado, ofrece la posibilidad de solicitar una mesa privada para dar rienda suelta a la diversión.

Además, mientras se juega, para no perder ni un segundo de disfrute, se puede degustar su nueva carta en cualquier zona del casino, o bien en cualquiera de sus barras. Todo ello acompañado de una gran variedad de licores, cócteles y destilados.

Ibiza Gran Hotel

Dirección: Passeig Joan Carles I, 17, 07800 Eivissa, Illes Balears

Teléfono: 971 80 68 06