Han pasado tres lustros ya desde que Estados Unidos autorizó formalmente la entrada legal de jamón ibérico en el país y 13 años desde que empezó a comercializarse plenamente. Desde entonces, el producto ha ido haciéndose un hueco en tiendas y hogares, en los que se desembolsa un precio por kilo que aproximadamente dobla el que se paga en España, y también en restaurantes, donde predomina en forma de ración. Su potencial y versatilidad, no obstante, hacen que el jamón de para mucho más, y demostrárselo a los neoyorquinos es el objetivo de GastroTour, una iniciativa en la que Cinco Jotas se ha aliado desde este jueves y hasta el día 21 con 11 chefs en Nueva York para ofrecer platos elaborados con su 100% ibérico de bellota.

El año pasado ya se intentó en Nueva York la experiencia que se originó en 2018 en Londres pero la pandemia la frustró. Ahora que la vacunación está extendida y ciudadanos y visitantes vuelven a poblar de nuevo los locales, se prueba de nuevo. Y Nueva York, con platos que no pasan de los 35 dólares, se pone jabugo.

En algunos casos, como en los callos con 'uni' (erizo de mar) y jamón que ha ideado Nicolás López y que es la propuesta que se puede degustar en el restaurante Mercado Little Spain de José Andrés, hay riesgo. En Oliva, el restaurante que Franklin Becker ha abierto recientemente en un nuevo complejo con el que la Universidad de Columbia promete revitalizar una zona de Harlem que hasta ahora era un páramo gastronómico, desde el hueso hasta la grasa del ibérico han formado parte en la preparación de la salchicha de ajo con lentejas y romesco. Y en el arroz meloso con carabineros y jamón que Jonathan Melendez ha sumado al menú de Casa Mono, se paladea la tradición.

No es la de Casa Mono la única estrella Michelín en esta ruta que profundiza en los aromas, las texturas y los sabores del ibérico y los eleva al lujo en el paladar. En Daniel, de Boulud, el jamón se une al bacalao, mientras que en Gabriel Kuether aparece con mejillones. Mientras, en Ernesto’s, uno de los restaurantes que 'The New York Times' ha elegido entre los 50 mejores de todo el país en este 2021, se suma a una tortilla "abierta" con trufas, y en Tomiño a un canelón de langosta.

Como explicaba en una presentación y degustación para medios Joseba Castaños, el bilbaíno que los últimos cinco años ha sido director de área de Cinco Jotas para Estados Unidos, uno de los principales mercados internacionales para la compañía junto a China, la idea principal tras el GastroTour es ayudar a los neoyorquinos a expandir sus horizontes respecto al jamón. Y se trata de expandir porque el producto ya se ha hecho un espacio no solo en la ciudad, sino en EEUU.

Aunque con la pandemia y el cierre de restaurantes que implicó hubo una caída de ventas en el país, estas se han recuperado a unos niveles que van en camino a superar los de 2019. Y aunque a la empresa también le están afectando los problemas en la cadena de abastecimiento que golpean todo el comercio trasnacional a nivel global, un contenedor está a punto de llegar al puerto de Virginia. Solo queda descargarlo. Y empezar a distribuir el lujo gastronómico.

España, 'El país más rico del mundo'

No es solo el jamón lo que se vende en Estados Unidos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el ICEX del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanzan en EEUU la campaña 'El país más rico del mundo', con la que se promociona la calidad y diversidad de los alimentos españoles.

La presentación de esta campaña, en la que en EEUU se van a invertir 1,5 millones de dólares para contratar anuncios en soportes audiovisuales y digitales, se va a realizar este lunes en Mercado Little Spain, el restaurante neoyorquino de José Andrés, donde también se inaugurará la edición de este año del Spain’s Great Match, la más importante actividad de promoción de vinos españoles en EEUU.