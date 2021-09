Si año tras año te preguntas donde comer los exquisitos platos de arroces, pescados y mariscos que inundan las redes sociales en verano, hoy te desvelamos el secreto: tu lugar es Juan y Andrea. Formentera es un paraíso natural. Sus aguas cristalinas, sus espectaculares playas como ses Illetes en pleno parque natural, el ambiente relajado y la gastronomía son algunos de los factores que hacen de esta pequeña isla mediterránea un lugar fascinante. En este lugar paradisiaco, lleva 50 años dando lo mejor de sí el restaurante Juan y Andrea, un lugar emblemático que se ha convertido en una parada obligada entre los visitantes de perfil alto de Formentera, muchos de ello llegan en su propio barco privado.

Además de los excelentes pescados y mariscos, Juan y Andrea es el lugar ideal para degustar tanto la tradicional paella como su exquisita variedad de arroces. Tanto es así que muchos turistas, sobre todo extranjeros, viajan a Formentera en su propio barco para saborear los arroces, pescados y mariscos de Juan y Andrea. Desembarcar en un agua cristalina, adentrarse en un restaurante con buena música y un ambiente estupendo, comer con los pies en la arena y disfrutar de una paella, un arroz negro, un arroz ciego, una paella de langosta o bogavante, e incluso una paella estilo kosher con pescado fresco ofrece sensaciones inigualables. Juan y Andrea se ha convertido así en el lugar definitivo para saborear una paella en Formentera.

Además de los arroces y las paellas, en Formentera no podía faltar en la carta una selección de los mejores pescados y mariscos recién capturados. Juan y Andrea cuenta con pescadores de confianza, con los que trabaja desde hace años, que cogen los mejores pescados y mariscos cada día para cocinarlos inmediatamente en el restaurante. La langosta, la gamba roja, el bogavante, las almejas, los chipirones o la lubina son exquisiteces que hay que probar en Formentera, sobre todo si están acompañados de un buen vino rosado bien frío.

Otro de los platos más demandados es el icónico bogavante con huevo frito, un plato que se ha convertido ya en un símbolo de Formentera.

Las carnes y verduras son otro de los atractivos

Junto a las paellas y los pescados, las carnes tienen también un lugar destacado en la carta de Juan y Andrea. En busca de los productos más exquisitos, los propietarios del restaurante seleccionan los mejores proveedores en el origen para cada producto, un ejemplo son las piezas de Vaca Rubia Gallega Premium.

Además, para los amantes de las verduras y las hortalizas, el restaurante elabora algunos platos con los productos que se cultivan de forma orgánica en una huerta de Juan, el fundador del restaurante. Una pequeña cosecha que se completa con proveedores locales de confianza de verduras, hortalizas y frutas, tratando siempre de utilizar productos de Km 0.

Ideal para atracar cerca del restaurante

Las cuatro palmeras que se ven desde lo lejos son el símbolo que identifica a este restaurante, algo que saben muy bien los patrones de los barcos que se acercan hasta la costa. La facilidad para fondear de forma respetuosa en esta zona de Formentera libre de posidonia y la lancha del restaurante que acerca a los clientes a la orilla es otro de los atractivos de este emblemático restaurante de Formentera. Solo es necesario tener una reserva y solicitar el servicio de tender en el canal 74 VHF.

Las ganas de pasarlo bien en un ambiente relajado, cosmopolita y divertido son otro de los atractivos de este restaurante. Y para contribuir a disfrutar de la buena mesa y de las excepcionales vistas, Juan y Andrea ha ampliado este año su ambientación musical con música en vivo, que incluye djs, versiones de temas clásicos de pop y rock de los 80 y los 90, e incluso música latina algunos días. Un ambiente perfecto que permite comer relajado y mantener una buena conversación sin renunciar a la diversión y a la buena música.

Cuidado del medio ambiente

Vivir y trabajar en un parque natural como ses Illetes tiene muchas ventajas pero también la responsabilidad de preservar el entorno. Esto es algo que Juan y Andrea ha tenido muy claro y ha cuidado al máximo desde su fundación en 1971, antes incluso de que ses Illetes fuera declarado Parque Natural. En sus instalaciones ha desaparecido el plástico de un solo uso y se han incluido envases biodegradables. Asimismo, cualquier envase que pueda ser sacado del restaurante está fabricado con féculas vegetales biodegradables. Por otro lado, cada tipo de desecho se recicla en un contenedor específico para cada fin y todo el personal cumple estrictos protocolos que garantizan el máximo cuidado y respeto con el entorno natural donde se encuentra el establecimiento.

El compromiso con el cuidado del medio ambiente se ve reflejado también en la colaboración con el proyecto Posidonia Maps y con otras iniciativas y actividades dedicadas a la conservación y recuperación de la posidonia en el Mediterráneo.

Cincuenta años de un negocio familiar

La sencillez, la calidad en las materias primas, el mimo en la cocina, el atento servicio que ofrecen los profesionales de Juan y Andrea son las consignas que sigue este restaurante desde sus inicios hace 50 aniversario. En 1971, los padres de los actuales propietarios fundaron un pequeño chiringuito que vendía pescado fresco del día y producto local. Un espíritu que todavía pervive. Juan el padre, sigue acudiendo cada día al negocio para supervisar el servicio. Actualmente, el negocio familiar ha evolucionado hasta convertirse en uno de los restaurantes de referencia para quienes visitan Formentera. Para muchos “no has estado en Formentera si no has ido a Juan y Andrea”.

El restaurante permanece abierto en horario de comida. Juan y Andrea está situado en el corazón de la Playa de ses Illetes

Para reservar mesa es conveniente llamar al teléfono: 0034 630 258 144