Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y Bodegas Muga colaboran desde 2011 para ofrecer a los clientes del icónico hotel, ubicado en la conocida Platja d’en Bossa en Ibiza, las distintas variedades de los exquisitos vinos de la bodega riojana. A la innovadora experiencia hotelera que ofrece Ushuaïa Ibiza Beach Hotel se suma una excelente oferta gastronómica, siempre a la vanguardia, con una cocina fusión donde las técnicas y los sabores confluyen siempre con la esencia de la cocina mediterránea.

Desde los primeros años de colaboración, las ediciones especiales de Bodegas Muga para Ushuaïa Ibiza Beach Hotel han destacado por su creatividad en el etiquetado y, por supuesto, por su gran calidad. Y han sido los perfectos maridajes para los distintos estilos de cocina que se ofrecen en sus cinco restaurantes.

El universo gastronómico de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel va desde Montauk Steakhouse Ibiza, para los amantes de las carnes más selectas; Minami Japanese Restaurant, especialista en sushi y otras delicatessen japonesas; The Oyster & Caviar Bar, ubicado junto a la piscina; el famoso The Beach by Ushuaïa Ibiza, con la mejor cocina mediterránea, o el reconocido restaurante italiano Sir Rocco Beach Trattoria.

Este año, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel quiere brindar la posibilidad de prolongar The Ushuaïa Experience poniendo a la venta un pack especial y exclusivo para los paladares más exquisitos.

Se trata de un surtido de tres botellas: Muga Blanco 2020, Muga Rosado 2020 y Muga Crianza 2017, que puede adquirirse a través de la web oficial de Bodegas Muga www.bodegasmuga.com/tienda y Ushuaïa Store www.ushuaiaofficialstore.com/es/.

Danny Gómez, Global Brand Director de Palladium Hotel Group, señala : «Muga es el vino de la casa de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel desde 2011 y cada año se ha renovado con originalidad en el diseño de las etiquetas, aunque esta colaboración va mucho más allá de la bonita creatividad. Este año no solo ponemos el foco en la temporada estival, sino que lo trasladamos a los 365 días del año».