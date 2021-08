Tan importante es disfrutar de un sitio en el momento como recordarlo a lo largo de los años. Eso es lo que ocurre con Juan y Andrea, un restaurante unido a Formentera desde hace 50 años. Muchos turistas consideran que no han estado en esta isla si no han ido a comer a Juan y Andrea. El restaurante se ha convertido a lo largo de estas cinco décadas en un imprescindible, lo que muchos extranjeros denominan ‘The place to be’, un ‘must’, un restaurante que nadie se puede perder. Su fama se ha extendido tanto que muchos yates llegan a la playa de Illetes para disfrutar de sus cristalinas aguas y para relajarse en Juan y Andrea. Disfrutar de una excelente comida en la terraza, en la arena o en el barco con unas vistas increíbles es una experiencia que se recuerda siempre.

Divisar desde lo lejos las cuatro palmeras que son todo un símbolo que anticipa lo que viene después: un restaurante tradicional con un trato exquisito en el parque natural de ses Illetes, rodeado de sabinas y vegetación, junto a las aguas cristalinas de Formentera. Por ello, la playa de Illetes, con arena fina y clara, está consideradas como una de las mejores playas del mundo.

Además de disfrutar de la gastronomía de tradición mediterránea, Juan y Andrea es también el sitio para pasarlo muy bien en Formentera. El ambiente es cosmopolita, elegante y divertido es otro de los atractivos. En estos momentos, el restaurante cuida al máximo los protocolos que marcan la situación en la que estamos viviendo. Esto no es impedimento para pasarlo muy bien en un ambiente relajado y agradable amenizado con música de DJ en directo y de saxo varios días a la semana

La excelencia se refleja en los productos de altísima calidad, en la atención de los profesionales, en la apuesta por la sostenibilidad y en el cumplimiento de las normas y protocolos que establecen las autoridades con motivo del covid.

Gastronomía de altísima calidad

Estar ubicado en Formentera tiene muchas ventajas a la hora de elaborar una carta de calidad, mediterránea y sencilla. Los productos de kilómetro cero ocupan un lugar destacado. El mar proporciona buenos ejemplares de pescados y mariscos frescos como las gambas o el raor. Juan y Andrea cuenta con pescadores de confianza que capturan los mejores pescados y mariscos para servirlos inmediatamente en el restaurante. Así que Juan y Andrea es uno de los mejores lugares de Formentera para comer pescado recién capturado y cocinado con mimo.

Además, parte de las verduras y las hortalizas con las que se elaboran algunos platos se cultivan de forma orgánica en una huerta de Juan, el fundador del restaurante. Una pequeña cosecha que se completa proveedores locales de confianza de verduras, hortalizas y frutas. Además, siempre buscando la máxima calidad, Juan y Andrea lleva a su cocina productos de máxima calidad desde su origen. Basta destacar que para los amantes de carne de excelente calidad, este restaurante ofrece piezas de Vaca Rubia Gallega Premium.

Servicio para barcos

El restaurante es el preferido para los turistas que llegan a Formentera en barco. Las facilidades para llegar a Juan y Andrea en la lancha del restaurante es otro de los atractivos de este emblemático restaurante de Formentera. El servicio de tender está disponible en el canal 74 VHF.

Otro de los aspectos en el que incide este establecimiento es el compromiso con el medio ambiente que se materializa en la colaboración con proyecto Posidonia Maps y con otras iniciativas y actividades dedicadas a la conservación y recuperación de la posidonia en el Mediterráneo. También ha desaparecido el plástico de un solo uso de sus instalaciones y se ha sustituido por envases de cristal reciclado o de materiales biodegradables. Las bolsas, pajitas o vasos que se sirven a los barcos están hechos con féculas vegetales. Por otro lado, utilizan distintos contenedores de reciclaje para cada tipo de desecho.

La apuesta por la calidad en todos los aspectos son algunas de las claves por las que este restaurante famoso en Formentera ha conseguido llegar a su 50 aniversario. En 1971, los padres de los actuales propietarios fundaron un pequeño chiringuito que vendía pescado fresco del día y producto local. Un espíritu que todavía pervive. Juan el padre, sigue acudiendo cada día al negocio para supervisar el servicio. Actualmente, el negocio familiar ha evolucionado hasta convertirse en uno de los restaurantes de referencia para quienes visitan Formentera. Es todo 'must', un imprescindible en Formentera.

Contacto

Para asegurarte de que puedes disfrutar de un almuerzo en Juan y Andrea, recomendamos reservar.

El restaurante Juan y Andrea está situado en la Playa Illetes, s/n, 07871 Illes Baleas, Illes Balears

(0034) 630 258 144