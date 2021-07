Mark Vaessen cuenta con una dilatada experiencia internacional y ha logrado en tiempo récord situar el restaurante Oku, en el hotel del mismo nombre en Cala Gració, entre los más innovadores de la isla con un concepto de fusión global inspirado en los sabores y tradiciones de la gastronomía del mundo que ha experimentado.

¿Había trabajado anteriormente en la isla?

Sí, en Talamanca. Hans Kortlevers, propietario de Oku me ofreció en 2019 llevar el restaurante de Casa Oku, pero no encajaba con mi estilo y forma de entender la cocina. En 2020 me habló de este nuevo proyecto de hotel y me convenció la idea de poder hacer un restaurante a mi medida, en el que tuviera libertad para desarrollar mi idea de entender la cocina de un nuevo y singular restaurante como Oku y Tokima.

¿Le gustó este proyecto moderno y de cinco estrellas

Sí, porque una parte fundamental de la oferta del hotel se basa en la gastronomía. El propietario es gran un amante de la restauración y ha puesto en valor la importancia de tener un local gastronómico de importancia dentro del hotel. La cocina es parte fundamental de la oferta de Oku y eso me permite desarrollar un nuevo concepto, que hasta ahora ha tenido éxito.

¿Qué tipo de cocina ofrece?

Lo primordial es el trato con el producto y una relación buena y directa con los proveedores, tenemos atún rojo de Bolfego, el curry y la carne Wagtu de Japón o el king crab y el salmón de Noruega. La cocina está basada en la calidad del maravilloso producto local unido a otros elementos indispensables y a técnicas de la cocina nipona y francesa y otras que he aprendido en mis viajes.

¿Y cómo es el concepto?

El concepto es una cocina de ‘fusión global’ donde los sabores y las texturas ocupan un espacio relevante. Es un viaje gastronómico de experiencias sensoriales que van desde la cocina japonesa, con toques sudamericanos, al nikkei y los sabores mediterráneos originalmente presentados.

¿Los pescados, verduras y vegetales locales forman parte de estos platos sorprendentes?

Utilizo varios tipos de pescados para hacer desde el sushi y sashimi hasta otras elaboraciones distintas, lo mismo con las verduras y vegetales que nos suministra nuestro proveedor local. En Ibiza existe un producto de gran calidad y es bueno utilizarlo para que el cliente local detecte estas texturas que le son familiares. Conozco la cocina ibicenca lo suficiente como para incorporar sus matices culinarios a mi idea de fusión global.

¿Le ha inspirado la isla y su gastronomía en particular?

La isla inspira a muchos chefs de todo el mundo y prueba de ello es que algunos con estrellas Michelin tienen restaurantes aquí. Por Oku ya han pasado reconocidos cocineros españoles como Dabiz Muñoz y Quique Dacosta, que se interesaron mucho por lo que hacemos. También destacados chefs holandeses como Herman den Bleeker o Nick Bril y clientes locales como Javier Anadón, Daniel Gómez y algunas autoridades locales. Pero no importa realmente quién venga sino que disfrute la experiencia.

¿Qué le ha sorprendido?

La forma de degustar la comida aquí es diferente, la gente está más relajada, le encanta tener almuerzos y cenas largas, con charla y disfruta compartiendo los platos. Es algo especial y por eso estoy contento que la comida y la gastronomía sean un factor primordial del hotel y que esté avalado por la dirección y propiedad.

¿Tuvo miedo al principio con esta carta tan innovadora?

Cuando arrancamos el restaurante tuve cierto temor porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente ante un concepto tan innovador, pero afortunadamente estamos teniendo una gran respuesta de los clientes del hotel, los residentes, ibicencos y amantes de la gastronomía que vienen de diferentes puntos de Europa.

¿Qué cliente es más difícil?

No hay cliente difícil si la calidad de los productos y la elaboración es buena. Tenemos clientes de Austria, Suiza, Países Bajos, Gran Bretaña, España y otras nacionalidades, lo cual nos permite ser versátiles. El mejor cliente es el que disfruta de la comida, está contento y encantado de sus vacaciones.

¿Cómo se mezclan productos mediterráneos con japoneses o sudamericanos?

Con técnicas, elaboraciones y productos de alta calidad utilizados de forma ética y ecológica. Conozco las técnicas de la cocina japonesa y fusiono los productos locales con otros de sabor japonés para lograr una mezcla única de sabores.

¿Cuál es el secreto del éxito rápido y sorprendente del restaurante y el hotel?

Soy muy crítico conmigo mismo y con mi equipo porque el nivel de exigencia culinaria es muy alto, tanto en la comida como en el servicio y los detalles que hacen que una velada sea única por su gastronomía y ambiente. Por otro lado es fundamental divertirse con el trabajo que uno hace y ponerle pasión. Cuando otros restaurantes hablan bien de tu cocina y los chefs te recomiendan es porque está en el buen camino. El mayor halago para un chef es que otro colega te recomiende. En cuanto al hotel he de decir que hay pocos hoteles con esta infraestructura, modernidad, tecnología y nivel de confort y que, además, tenga un ambiente tan relajado. Los padres vienen con niños y hay una paz y tranquilidad que los padres disfrutan igual que sus hijos.

¿Se ha puesto metas con su proyecto de Oku?

Sueño con tener un restaurante que funciona bien en todos los aspectos, que sea rentable y en el que la gente pueda disfrutar. Para ello hay que conseguir visibilidad pero también hay que hacerlo cada día mejor. Me gustaría lograr que Oku fuera un gran proyecto gastronómico y lograr un concepto de nombre y marca importante.