Can Rich corrobora, con sus últimas novedades, su apuesta por el producto local ecológico, de proximidad, por el medio ambiente y por la calidad en sus elaboraciones. Como novedades de este año encontramos los vinos de ánfora, criados en ánforas de terracota, que representan una vuelta a los inicios pues los fenicios ya las utilizaban. Otra de las novedades es el vermouth blanco, muy atractivo y goloso.

La Bodega Can Rich continúa se excelente trayectoria tras un año repleto de éxitos entre los que destacan los conseguidos en el Concurso Internacional de vinos ecológicos Ecoracimo, en el que el Blanc d’Ámfora y el Tinto Selección consiguieron un Gran Oro y el Blanco Can Rich una medalla de Oro. Así mismo, en el Concurso Internacional Ecovino de La Rioja, el vino Blanc d’Ámfora obtuvo un Oro. Desde sus comienzos en 1997, los vinos de Can Rich atesoran una veintena de premios.

En la Bodega Can Rich también se elaboran otros productos que destacan por su calidad como son el aove ecológico ‘aceite de Ibiza’ y las sales maceradas con sus productos. Así como sus ‘hierbas ibicencas’ premiadas con una medalla de bronce en el concurso Wine & Spirit de Hong Kong en competición con bebidas de todo el mundo.

En Can Rich se unen tradición, modernidad y respeto por la naturaleza, tres factores imprescindibles que no sólo dan personalidad a sus vinos sino que les permiten reflejar la singularidad del clima y las tierras de Ibiza. Un cuarto de siglo dando valor al producto local y situando los vinos de Ibiza en el mapa vitivinícola.