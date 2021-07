Esta considerado como el genio de la cocina israelí, un filosofo autodidacta de la gastronomía y uno de los chefs más influyentes en el panorama culinario internacional. Ahora desarrolla su concepto ‘Ha Salon’ en el hotel Six Senses Ibiza.

¿Conocía antes la isla?

El dueño del hotel Six Senses me enseñó el proyecto y quería que me entusiasmara con él ya que vive del entusiasmo. Me encantó la isla, fue una sorpresa. Me recuerda mucho a Israel de mi infancia. Todo Jerusalén era un campo lleno de árboles. Me tocó emocionalmente, aquí me siento parte de la naturaleza y en casa.

¿Qué encuentra especial en términos gastronómicos?

La existencia de pescado y marisco. Hay muchos océanos y mares en el mundo, mucho pescado, no tanto ya, y durante mi vida he aprendido que el mejor pescado del mundo es el del Mediterráneo, en cierto modo es muy dulce porque no es muy grande pero sabe muy suave. Es la base de la civilización, la base del Mediterráneo es el pescado y las verduras. Puedes plantar una semilla y al cabo de unas semanas comerte un pepino, un calabacín o un tomate. En cambio si plantas un árbol tarda años en dar frutos. El desarrollo es muy rápido. En la mayor parte del mundo no se puede comer pescado fresco y el secreto del pescado es que lo puedas comer en horas. Si es fresco es una maravilla.

¿Por qué le gustan tanto los tomates?

Antes no me gustaban. En Israel no tenían sabor. En mi primer restaurante en Jerusalén no había almacén porque era muy pequeño y tenía que guardar los tomates fuera en la ventana y la gente se asomaba para verme cocinar. El público me convenció de que al final me gustaran los tomates porque lo que veía al cocinar, era la gente y los tomates. Un día iba a hacer un anuncio y el día del shooting me encontraba muy mal, me dijeron que hablara con el tomate, lo hice y salió muy bien, el anuncio fue un éxito. Entonces empecé a adorarlo. Tiene muchas texturas y dimensiones. Ofrece miles de posibilidades. El buen tomate tiene la acidez más alta que la del limón y más dulzura que una uva, combina sabores con un equilibrio inigualable, solo hay una cosa comparable y es la leche materna, que tiene el mismo equilibrio.

Hacer un plato no es seguir una receta, sino entender los alimentos que lo componen»

¿Cuál es su finalidad como chef ejecutivo del restaurante Ha Salon en el hotel Six Senses?

Quiero ofrecer algo sin igual. Mi idea es traducir la esencia de la isla en la comida, la gente, las vistas, la naturaleza y reflejarlo en la comida, eso es lo que hago. Ibiza es parte de España, pero la cocina es muy diferente, es muy auténtica y no ha cambiado, ni transformado mucho y eso es muy positivo. Quiero hacer lo mismo usando el pan, la sal y las verduras de la isla. Un hotel es el peor enemigo de un restaurante.

¿En que basa esa afirmación?

El hotel tiene un protocolo y la comida es flexibilidad, sentimiento e imaginación por lo que son dos sistemas opuestos. Lo que he hecho ha sido cambiar la mentalidad, entender que hacer un plato no es seguir una receta sino entender los alimentos que la componen, no es algo que se haga en cuatro días sino en años. El Hotel Six Senses me ha dado un espacio y libertad para hacer lo que siento con devoción.

¿Su cocina es vegetariana, vagan, ecológica o...?

Vegana, vegetariana, pescado, pero poca carne y siempre ha de ser carne certificada, tiene que provenir de vacas y ovejas que se hayan alimentado en libertad y de buena calidad. Todo es local. Tenemos huerto propio que nos provee los productos locales.

La dieta mediterránea es colorida, sabrosa y enérgica. se conecta con sensibilidad, calidad y vida sana»

¿Tiene restaurantes por medio mundo. Qué filosofía siguen?

Tienen base mediterránea. Trabajo de manera muy pura que no significa simple, la simplicidad implica que hay partes que necesitas y partes que no. La pureza es cristalizar mi cocina, utilizar cuantos menos ingredientes mejor. Suelo utilizar pocos ingredientes, no intento cambiar las dimensiones de la comida, solo quiero que los clientes que prueben mi comida aprecien el sabor puro, si están comiendo un pepino que solo prueben eso, que haya un ligero movimiento pero nada más. La simplicidad es la pureza. He dado muchas vueltas para llegar a esta conclusión. Puedes apreciar las pequeñas cosas porque las cosas grandes dan muchas problemas y son difíciles de entender. Puedes hacer feliz a la gente con pequeñas cosas, con la esencia, pero para ello tienes que ser flexible y no tener miedo a lo que la gente diga, tienes que tener los pies en la tierra y ser libre.

Conozco a Haim Cohen, que también trabaja aquí. ¿Es casualidad que dos chefs israelíes famosos se den cita en la isla?

Haim es un chef muy talentoso, muy humano y genial.

¿Cómo vive su experiencia como jurado de Master Chef en Israel?

Hay momentos de todo, aburrimiento y paraíso, cuando un concursante está ahí de pie esperando a que pruebes su plato, ves toda su creación y es algo espacial. Esos momentos son difíciles porque sufro por ellos.

¿La pandemia ha afectado a sus gustos y forma de cocinar?

Ha habido un cambio en los últimos años, la gente quiere cocina más sana. Durante la pandemia empezó a cocinar y eso fue una suerte para los cocineros porque si creas algo necesitas de tus espectadores, ahora ellos saben cómo cocinar y el esfuerzo que implica. El debate es ahora más extenso, te aprecian más y valoran que si quieres cocinar bueno es muy caro, por lo que es más económico comer en un restaurante.

¿Por qué los chefs israelíes y su cocina es tan popular ahora?

Los franceses, italianos y españoles son también muy populares, lo que nos une es que la comida es simple y no hay mucha variación. La dieta mediterránea es muy colorida, sabrosa y tiene mucha energía. La gente la conecta con sensibilidad, calidad de vida sana. Hay chefs muy talentosos. Haim Cohen y yo somos los padrinos de la comida israelí, hemos enseñado a ser muy flexibles, a bailar con la comida y a ser libres, no se trata de seguir protocolos. El estilo de cocinar es un estilo de vida y una filosofía que se basa en seguir los instintos, no las ideas establecidas y si no lo entiendes es un problema. Se trata de libertad de movimientos.

¿Qué opina del nuevo gobierno israelí?

Nuestro dictador democrático terminó, hay esperanza en los nuevos días. Hay mucha diferencia entre los israelíes y sus gobernantes, somos gente muy abierta de mente y humanos y los gobernantes piensan de otra manera.

La paz ¿es un sueño para los israelíes?

En Tel Aviv la paz es un gran sueño. En otras partes de Israel la gente desea la paz pero a la vez tienen miedo de nuestros vecinos y viceversa. Esto es un gran problema de difícil solución.