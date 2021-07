Comer en el mar, el campo, la ciudad y en pueblos idílicos

Ibiza es un auténtico paraíso gastronómico donde conviven todas las cocinas del mundo y de todos los niveles, desde el bar de tapas con ambiente local y exposiciones permanentes de pintura como Can Pou en el puerto de Ibiza, a restaurantes de cocina ibicenca como Port Balanzat, Ses Escolles, Es Ventall, Cas Milá, Carmen, Es Rebost de Can Prats o de los chefs laureados con estrellas Michelín como Nobu, de Nobu Matsuhisa, Etxeko de Martín Berasategui, Bibo de Dani García o el más caro del mundo, Sublimotion, de Paco Roncero.

Por eso introducimos una nueva guía de restaurantes, locales gastronómicos de campo, ciudad, pueblos, parroquias, playa, costa y chiringuito. Esta idea trata de facilitar a los ibicencos, formenterenses, residentes y visitantes una nueva forma más fácil, sencilla y ágil de encontrar un restaurante cerca de la costa, en las playas, en zonas rocosas con vistas impresionantes a los islotes de es Vedrá, sa Conillera o s’Illa des Bosc, na Xamena o a pie de mar en el que degustar pescados, mariscos, paellas, arroces y platos típicos como el bullit de peix, arroz a banda, arroz marinero o una langosta del mar pitiuso fresca con huevos fritos y patatas, e incluso sobrasada, o un exquisito postre de tarta de queso con hierbas aromáticas típico, el flaó.

En pleno campo

Otra forma de catalogar los locales de restauración es enumerar restaurantes o bares en la ciudad, pueblos y parroquias que salpican la geografía ibicenca. Son espacios muy particulares, con terrazas y jardines interiores y exteriores, salones para celebraciones o pequeños espacios bucólicos con un encanto especial por su decoración, ambientación, particular idiosincrasia, historia, tipo de cocina o por sus magníficas exposiciones y colecciones de arte, como es el caso del legendario Bar Costa, en Santa Gertrudis, el bar Can Pou en el puerto de Ibiza o el restaurante ses Casetes en San Mateu.

Restaurantes en pueblos y parroquias de Santa Eulària

El municipio de Santa Eulària es famoso por su oferta de cocina autóctona y mediterránea. En el centro del pueblo y rodeando a la plaza del Ayuntamiento se concentra una gran variedad de locales muy dispares, especialmente en la llamada ‘calle de los restaurantes’, entre ellos el Celler can Pere de cocina tradicional, Estel, Es Terral, El Naranjo, Rincón de Pepe y el Maymanta, en el roof top del Hotel Aguas de Ibiza con vistas al puerto deportivo, y Casa Colonial en lo alto de una colina.

En el paseo de Santa Eulària junto al complejo del Hotel W existe un lugar de visita obligada para los amantes de la variada cocina mediterránea, el Chiringuito Blue, casa del famoso chef israelí Haim Cohen. Junto a este está el Vi Café, Pecador y La Llama. Circundando el puerto deportivo se concentran bares, bistros y restaurantes de toda índole con bonitas terrazas mirando a los veleros y yates de lujo, lo que le convierte en un espacio para pasar el día o la noche tapeando o disfrutando del ambiente marinero. Entre ellos el Café Sídney, CBcB Marina Santa Eulalia.

El universo Santa Gertrudis

Esta pequeña parroquia del municipio de Santa Eulària concentra en torno a su iglesia, la plaza y las calles adyacentes a docenas de pequeños restaurantes variopintos como el restaurante Santa Gertrudis, Finca La Plaza, Macao Café, Musset, Wild Beets, Wow, Le Monde, Bottega Il Buco, B+Café Ibiza, L’Atellier Número 74, La Chickeria, Can Mimosa y Zeno, entre otros. En estos se pueden encontrar cocinas del mundo con especialidades locales, nacionales, orientales, asiáticas, europeas, sudamericanas, africanas y cocinas de autor

La variada oferta de Jesús

Otra pequeña parroquia situada en el municipio de Santa Eulària y cercana a la ciudad de Ibiza, es famosa por su singular concentración, en una sola calle y alrededor de la iglesia, de rincones gastronómicos italianos, bares y locales como Bon Lloc, Marcs, El Deseo, Carpe Diem, Gemelli Pizzaoli, Boca Chula, Ascua, La Cantinela y eF&Gi.

Camino a Sant Joan

La carretera que lleva a Sant Joan está salpicada de excelentes restaurantes como Nagai, Ses Escolles, Es Caliú, es Pins, Ses Arcades y en el pueblecito de Sant Joan vale la pena tomarse una copa o plato ligero en el Giri Café, Re-Brots, Es Café Casa Pepe o los pequeños bares en torno a la iglesia. Otro lugar a recomendar en Shamarkanda.

En la parroquia de Sant Llorenc se ubica un local de gastronomía particular con un jardín de ambientación hippie, La Paloma.

En Sant Miquel cabe conocer un lugar particular cerca de la iglesia llamado La Luna N’ell Orto.

En Sant Carles se pueden tomar las mejores hierbas de Ibiza en el legendario Bar Can n’Anetta donde, con suerte, se puede coincidir con Kate Moss, Jade Jagger o algún rostro famoso.

Sant Antoni marinero

Una maravillosa bahía y un puerto deportivo de primer orden con un paseo marítimo que bordea el Club Náutico donde hay una docena de locales de muy diversa gastronomía para admirar la panorámica de la bahía y el puerto deportivo como Es Nautic donde saborear excelentes pescados frescos, arroces y bullit de peix; Ritas Cantina, punto de encuentro de gentes y sabores holandeses y orientales, s’Varadero, la preciosa casa deVilla Mercedes, Ke Vida, SantThai, Río, La Cantina de Portmany dentro del hotel más antiguo de la isla y La Cantina Canalla, de cocina nikkei. En el centro del pueblo se ubica es Ventall del chef José Miguel Bonet, una casa payesa renovada con menú de sabores de la cocina ibicenca revisada. En la misma calle hay otro emblemático lugar denominado Es Rebost de Can Prats, en una pequeña casa típica ibicenca en la que se pueden saborear los platos de la cocina tradicional ibicenca en estado puro como su postre de queso, el flaó ibicenco. Su decoración y ambientación es como un pequeño museo de las costumbres y elementos decorativos típicos de la isla. Junto al mercado payes hay un joven restaurante denominado Es Gerret, con una cocina de autor de tapas y porciones digna de probar.

En las afueras de Sant Antoni se ubica el único restaurante con una estrella Michelin de la isla, Es Tragon, del experimentado chef Álvaro Sanz, visita obligada para gourmets y amantes del menú degustación en un jardín bajo pinos. En las afueras de la localidad se encuentra el restaurante Sa Capella, de cocina internacional y mediterránea, un espacio único y de peregrinaje para apreciar el interior de una antigua iglesia convertida en rincón gastronómico.

En el paseo de ses Variades se contempla la mejor puesta de sol del Mediterráneo desde Café del Mar, Café Mambo, Mint Lounge, Savannah y Sunsea Bar.

Santa Agnés y Sant Mateu

La pequeña parroquia de Sant Mateu cuenta con dos restaurantes típicos de original idiosincrasia y artistas: Ses Casetes y Can Cires rodeando la original iglesia de arquitectura ibicenca.

En Santa Agnès, frente a la iglesia, se come la mejor tortilla de patatas de la isla en Can Cosmi. Sa Palmera es lugar de sabores tradicionales y mención especial merece Las Puertas del Cielo, desde su terraza se divisan impresionantes vistas panorámicas a los acantilados y el mar.

La costa de Sant Josep

Sant Josep es el municipio de mayor extensión de la isla y donde hay un mayor número de restaurantes de playa y costa. En el centro del pueblo y cercanías se ubican bares de tapas típicas con un encanto bucólico y ambiente local y de residentes. En la parroquia de Sant Agustí y frente a la iglesia reside en una antigua finca payesa, Can Berri Vell, un lugar que respira tradición y ambiente genuino de la isla.

En Platja d’en Bossa se concentran locales de alto voltaje culinario en los hoteles de lujo de la zona. Nassau, Tanit, Unic, Montauk, Tatel, Minami y el más caro del mundo, Sublimotion en el Hard Rock Hotel.

La Ruta de Dalt Vila

Ibiza, capital de la isla, alberga decenas de restaurantes en el centro, sus históricas plazas, el puerto y la ciudad amurallada. En Dalt Vila la ciudad antigua de Ibiza, Patrimonio de la Humanidad, se puede hacer una espectacular ruta gastronómica desde el barrio de la Marina, el puerto de Ibiza, la plaza de Vila hasta lo más alto de las murallas renacentistas tomando una copa, tapa o cenando en docenas de pequeños restaurantes, bistro, bares de comidas, de tapas y de todos los sabores y platos que el visitante o residente pueda imaginar. En esta ruta se puede contemplar una maravillosa vista de noche de la ciudad desde el renovado restaurante del Hotel El Corsario. Desde lo alto de Dalt Vila hay una vista panorámica a ambos lados de la catedral y el parador, en obras. Bajando se deambula por estrechas calles empedradas, casas de blanca arquitectura mediterránea, mansiones antiguas, espectaculares palacios restaurados, iglesias, conventos y hoteles con lujo e historia como La Torre del Canónigo.

La plaza de Vila es un espectacular espacio en el corazón del Patrimonio de la Humanidad que agolpa una decena de magníficos restaurantes con terrazas sobre las piedras milenarias como La Oliva, El Olivo, La Torreta, La Plaza, El Portalón, Can den Parra y Popa Ibiza.

El encanto de Ibiza ciudad

La plaza del Parque, a pie de las murallas renacentistas, es otro espacio emblemático para cenar, bien en el Hostal Parque, La Brasa, Pastis, Manapany, Vila Café, Madagascar o Pura Vida.

En el paseo de Vara de Rey destaca Ca n’Alfredo, guardián de la cocina tradicional ibicenca, Ebusus, antiguo casino local convertido en rincón gastronómico y de ocio. En el centro de la ciudad conviven Re-Art del chef catalán afincado en Ibiza, David Rearte; El Cigarral de cocina toledana, Casa Maca ofrece carnes y verduras a la brasa y una carta diferente y generosa. Está asentado fuera de la ciudad, en las terrazas del pequeño hotel del mismo nombre, desde donde contemplar el conjunto capitalino.

El puerto y La Marina

El puerto de Ibiza es un conglomerado de calles estrechas salpicadas de bares y restaurantes imaginativos y atractivos para los que buscan otras emociones. El Faro, Mariner, El Puerto, el Bar Can Pou, la heladería Los Valencianos y una lista interminable son puntos de interés turístico y gastronómico. En la zona de ses Figueretes se ubica Es Arcs, de arroces mediterráneos, y Oli.

La Milla de Oro

En el paseo de Juan Carlos I, conocido como la ‘Milla de Oro’ de Ibiza, está situado el Izakaya, restaurante de autor y emblema del Hotel Sir Joan. La Gaia, en el Ibiza Gran Hotel, oferta una experiencia juperian única avalada por el chef Oscar Molina. Los dos grandes y lujosos puertos deportivos situados en este paseo reúnen un buen número de excelentes espacios gastronómicos. En Marina Ibiza esta anclado el más famoso de la isla, el Restaurante Cabaret Lío de cocina internacional y autor con espectáculo de baile y música cada noche. Otras opciones son La Calma, de cocina basada en el pescado local, El Roto, residencia del ganador de Masterchef Jorge Brázalez y el Capuccino Grand Café.

El otro puerto deportivo, Marina Botafoc, alberga tres excelentes restaurantes italianos, It, La Trattoria del Mar y Il Giardineto.

El paseo 8 d’Agost tiene dos lugares emblemáticos dignos de conocer, Sa Nansa, especialista en pescados, mariscos, arroces y cocina autóctona del chef Pedro Tur, y el cosmopolita restaurante de la discoteca Pacha.

El Club Náutico Ibiza tiene un espacio de cocina mediterránea con espléndidas terrazas y vistas a la ciudad, al puerto, ambiente local, marinero y cosmopolita

Comer en pleno campo

Ibiza ofrece también lugares extraordinarios para disfrutar de la excelente restauración que se hace en la isla en medio del campo y en lugares extraordinarios por su paz, tranquilidad, entorno natural en los que se pueden degustar productos de la tierra y Km0 de su propio huerto o finca como Aubergine, Es Jardín de sa Fruitera y Atzaró, un paraíso de ambiente balinés con increíbles jardines y spa para disfrutar comida sana en un entorno rural y único bajo palmeras y naranjos; Can Caus fabrica sus productos cárnicos artesanos. El histórico restaurante de Alba Pau, Can Pau, es visita obligada para los amantes de la cocina catalana tanto en su interior de arquitectura ibicenca o en las impresionantes y acogedoras terrazas exteriores. Los agroturismos Safragell, Can Curreu, Can Domo y Cas Gasí son espacios en medio de la naturaleza con cocina de autor en los que los olores y sabores invitan a vivir una experiencia única.

El restaurante de Las Dalias situado junto al mercadillo hippie de Sant Carles es otro rincón de vida, música, mercadillo y restauración diferente y emotiva con ambientes variados y gentes de todas partes del mundo.

La gastronomía es el gran atractivo actual de la isla como destino turístico

Pescados, arroces y marisco a pie de mar

Las posibilidades de comer o cenar cerca del mar, con los pies en la arena, en las rocas de la costa o desde lo alto de acantilados con vistas estratégicas son muchas a lo largo de las costas que bañan el mar de los cinco municipios que componen Ibiza.

La costa de Sant Josep es la que alberga el mayor número de restaurantes de playa, chiringuitos y beach-clubs del territorio ibicenco. Comienza en las cercanías de Port des Torrent con un legendario y reconocido chiringuito de playa especializado en pescados a la parrilla, guisos, arroces y cocina mediterránea de mercado, Es Pujols, un restaurante sin pretensiones decorativas ni lujos pero con una excelencia culinaria para comer a pie de arena. En la playa de Port des Torrent abrió recientemente Alma, rincón de nuevo cuño con excelente cocina de autor, ahí reside El Viejo Gallo, cuya especialidad es el curry y es Virot.

Siguiendo la costa se emplaza el beach club CBbC en Cala Bassa, un amplio local con lujosas terrazas y hamacas, música en vivo y excelente carta mediterránea.

En Platges de Compte, una de las calas más bonitas y transparentes del Mediterráneo, se ubican dos espacios de filosofía de ocio originales, Sunset Ushram y Cala Escondida; junto a estos está S’Illa Des Bosc y Ses Roques, desde donde ver atardeceres mágicos.

Cala Tarida es playa popular por sus locales de restauración como el legendario Cas Milá, famoso por su cocina mediterránea, ibicenca y de autor, el original Chiringuito de Cala Tarida, Ses Eufàbies y el Cotton Beach Club.

Cientos de restaurantes de gran calidad se esparcen por la geografía isleña

Cala Vedella acoge al renombrado Cana Sofía, restaurante cocktail bar a pie de playa con cocina de autor del chef Moisés Machado y el renombrado María Luisa. En la playa de es Cubells se asienta el reconocido Ses Boques de carta local e internacional. La bella Cala Carbó acoge dos restaurantes de playa de gran tradición.

Situado encima de un esbelto acantilado de Cala d’Hort se halla uno de los restaurantes más emblemáticos de la isla, Es Boldadó, sus vistas al islote de es Vedrà y es Vedranell son únicas sobre todo durante la puesta de sol. Su entorno es lugar de peregrinaje para amantes de sensaciones esotéricas. Esta playa tiene otros dos restaurantes que miran hacia un paisaje de mar extraordinario con es Vedrà y es Vedranell surgiendo del mar como gigantes rocas mágicas. El Carmen, de cocina tradicional ibicenca, arroces y paellas, y Cala d’Hort.

Otro lugar de visita obligada para saborear la cocina auténtica del mar ibicenco es Es Xarcu, un local familiar a pie de roca visitado por famosos y personajes internacionales. Es Torrent, en la playa del mismo nombre, es conocido por sus mejillones a la plancha y guisos marineros.

Chiringuitos y Beach Clubs

Cala Jondal es la playa de lujo y restauración por excelencia, aquí se encuentra el cosmopolita beach club internacional Blue Marlin Ibiza, un espacio donde la gastronomía, la música, el entretenimiento y el ambiente de playa alcanza cuotas extraordinarias. Casa Jondal, un renovado espacio de lujoso ambiente de playa con una excelente carta diseñada por los chefs Rafa Zafra y Ricardo Acquista, es otro espacio de gran gastronomía. Tropicana es un clásico de gastronomía mediterránea y Yemanjá un original espacio de playa que abre todo el año,

Ses Salines es la playa más famosa de la isla por estar situada en el Parque Natural de ses Salines, espacio protegido y de gran belleza y valor ecológico. Este es también el enclave de restaurantes de fama internacional como Malibú, punto de encuentro de famosos, deportistas y personalidades, el legendario Jockey Club, el Chiringay, Beso Beach Ibiza, de ambiente cosmopolita, divertido con cocina vasca y mediterránea, y Can Salinas.

Eivissa cuenta con sus propias originales rutas y senderos gastronómicos

En es Cavallet conviven dos magníficos locales: La Escollera y El Chiringuito de es Cavallet.

Platja d’en Bossa es la de mayor extensión y combina el ambiente de ocio y restauración de día y de noche con chiringuitos de playa de lujo a pie de mar y arena como The Beach Club, Sir Rocco, Nassau y Tanit entre otros

El fenómeno de Talmanca

La playa de Talamanca, en la ciudad de Ibiza, concentra igualmente un número dispar de restaurantes de diversa índole dignos de visitar como El Pulpo con especialidades en pescado a la salmorra, bullit de peix y arroces o el Hostal de Talamanca y La Bodega. En el Nobu Hotel Ibiza Bay residen dos locales de primer rango culinario, Nobu, franquicia del legendario chef Nobu Matsuhisa con una exquisita carta de cocina tradicional japonesa. También es el lugar de residencia de Bibo, nuevo restaurante del chef de tres estrellas Michelin Dani García. Al final de la playa se encuentra Sa Punta de Talamanca, un lujoso multirestaurante de excelente cocina mediterránea, libanesa y asiática. En contraste, al lado y sobre las rocas, convive el mini chiringuito de María con raciones y especialidades caseras del mar. Sobre los acantilados de Talamanca se erige el Destino Pacha Ibiza Resort, que ofrece cocina española de autor y un magnífico sushi en un marco incomparable y con vistas al mar.

Gran oferta de cocina de autor, tradicional, internacional, y vanguardia

En el litoral de Santa Eulària, en Cala Sol d’en Serra, se erige en el acantilado el beach restaurante Amante, un espacio singular de cocina internacional y terrazas para el relax del atardecer.

La costa norte

En la costa norte de la isla se pueden encontrar espacio gastronómicos al borde del mar de excelentes sabores y alguna genialidad como Can Bigotes, en Cala Mastella, lugar de excepcional belleza marinera donde no hay teléfono, ni reservas y solo se come el plato del día que cocina la familia.

En la Cala de Benirràs está Elements y en la Cala de San Vicente el tradicional Can Gat. Mención especial para Port Balanzat en el puerto de Sant Miquel, cuya especialidad es el bullit de peix, arroz a banda y los pescados de la zona.

Arte, cultura y música forman parte de la extensa oferta culinaria isleña

En lo alto de la colina se ubica un espacio único a visitar por sus extraordinarias vistas a los acantilados y el mar, su singular arquitectura y una restauración de sabores mediterráneos y francés, Na Xamena, y en el recién inaugurado hotel Six Senses está el restaurante Ha Salon Ibiza del chef israelí Eyal Shani.

Una escapada a Cala Gracioneta en Sant Antoni permitirá descubrir el idílico restaurante del mismo nombre y el encanto de esta pequeña y bellísima cala.