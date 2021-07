Jerry Tomato. Can Pizza. Sant Jordi. Estas son las palabras clave para degustar la que ha sido denominada la mejor pizza de España, premio validado tras el I Concurso Nacional de Pizzas, celebrado en el marco de la feria gastronómica Madrid Fusión.

La Jerry Tomato es una de las muchas creaciones que se ofrecen en el mítico local de Can Jurat, en el núcleo urbano de Sant Jordi, reabierto desde hace dos años bajo el nombre de Can Pizza.

La combinación de tres texturas de tomates -deshidratado, confitado y macerado- es el secreto para ser merecedora del galardón que la declara como la mejor pizza de España. A esta combinación de tomate amarillo se le une la cebolleta, las aceitunas negras y las hierbas frescas. Una explosión de sabores que la hace perfecta.

A los ingredientes de máxima calidad, hay que añadirle el tiempo de fermentación de la masa madre de todas las variantes de Can Pizza. Una fermentación larga, de hasta 72 horas, y una cocción lenta que permiten lograr la textura y el crujiente perfecto.

Si a esta cocción, hecha con esmero y un cuidadoso celo, se le suma un establecimiento decorado de manera desenfadada y muy cuidada, el resultado final es Can Pizza Ibiza.

Con una amplia y espaciosa terraza, Can Pizza hará de las noches de verano una velada gastronómica ideal para sumergirse en las combinaciones degustativas italianas de gran calidad.

Pero Can Pizza no es solo la Jerry Tomato. Can Pizza cuenta con una amplia carta en la que se combinan las pizzas más tradiciones, como la Margarita, la Capricciosa o la Cotto Funghi, con las denominadas Blancas (aquellas que no tienen tomate), las Rojas, que no llevan mozzarella, y, por último, las Vegetarianas.

Además de su indispensable pizza de masa madre, también ofrece una amplia carta de entrantes perfectos para compartir como ensaladas, carpaccios, calamares, mejillones o bravas, entre otros.

Can Pizza Ibiza forma parte de la cadena de pizzerías creadas por los hermanos Colombo, junto a dos socios, Isaac Aliaga y el pizzero Lolo Vuoturni, encargado de las mejores recetas. Can Pizza cuenta con siete locales en Barcelona, el Prat, Molins de Rei y Vilanova i la Geltrú.