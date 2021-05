El chef Dani García conquistará el próximo viernes 28 de mayo la isla de Ibiza con la apertura, en formato pop up, de BiBo Ibiza Bay en el hotel de lujo cinco estrellas Nobu Ibiza Bay, en la playa de Talamanca, que cumple este 2021 su quinta temporada en la isla.

Al igual que en el resto de los restaurantes, BiBo Ibiza Bay ofrecerá un propuesta relajada e informal durante toda la temporada donde se unen la imaginación y creatividad del chef malagueño con el concepto de brasserie, local de tapas y steak house. De esta manera, la nueva sede del proyecto más viajero del grupo Dani García desembarca en la isla posicionándose como el nuevo punto de encuentro para locales y visitantes, con una propuesta gastronómica viajera que ya ha conquistado ciudades como Madrid, Marbella, Tarifa y Doha.

El ambiente de lujo relajado de Nobu Ibiza Bay es el lugar perfecto para BiBo Ibiza siendo uno de los principales destinos gastronómicos de la isla por el restaurante Nobu y el chiringuito de playa Chambao. De hecho, Nobu Ibiza Bay es un oasis para pasar el día: es posible reservar camas balineas junto a la piscina con gasto mínimo de 250 euros o reservando almuerzo o cena en BiBo Ibiza Bay, visitar el Spa By Six Senses para un tratamiento de bienestar o pasar por el salón de peluquería John Frieda para estrenar look o mimar el cabello. Una variedad de propuestas que pueden combinarse para una experiencia única.

Dani García, un apasionado de Ibiza

“Llegar a un paraíso como Ibiza es todo un sueño. Personalmente me apasiona la isla y llevar mi cocina con el concepto BiBo hará que locales y visitantes disfruten de los sabores del mundo y del universo cosmopolita de la brasserie. Además, el ambiente relajado y lujoso de Nobu Ibiza Bay lo convirtió en el lugar perfecto para localizar BiBo”, afirma Dani García.

Además de ser conocido como el principal destino gastronómico de la isla por el Restaurante Nobu y el chiringuito de playa Chambao, la estrecha relación de Dani con Nobu Matsuhisa facilitó la puesta en marcha de este proyecto pop up. Y es que los dos chefs tienen una larga historia juntos ya que BiBo Marbella se encuentra dentro del mismo complejo que el Nobu Hotel Marbella.

Nobu Matsuhisa, satisfecho con la llegada de Dani García a Nobu Ibiza Bay

Nobu Matsuhisa, chef de Nobu, comenta: “Estamos encantados de asociarnos con Dani García para llevar su concepto BiBo a nuestros huéspedes en Nobu Hotel Ibiza Bay, junto al restaurante Nobu y Chambao. BiBo de Dani García trae innovación y creatividad gastronómica a la isla de Ibiza, para que los huéspedes puedan experimentar el sabor tradicional español combinado con sabores globales excepcionales".

BiBa México, la novedad del nuevo BiBo Ibiza Bay

Como novedad para esta nueva apertura, Dani García ha confeccionado, junto con Abril Chamorro, chef mexicana con una larga trayectoria en Grupo Dani García, una nueva sección de la carta inspirada en sus raíces, llena de sabores nuevos que transportará a las calles de México con las recetas de street food más sabrosas y 100% mexicanas.

En esta sección llamada BIBA México se encuentran antojitos como tacos de lubina estilo ensenada, burritos de chilorio con pico de gallo o tacos al pastor de pollo. Además, la propuesta verde sorprende con un ceviche vegetal de salsa verde cruda, burrata, tomate y tempura. Entre los platos del raw bar de esta sección mexicana, no podían faltar propuestas como el aguachile de gamba roja de Ibiza y corvina hecha al momento con tostadas de maíz azul y amarillo o la tostada de lomo de atún de almadraba, aguacate y mayonesa chipotle. Elaboraciones frescas, con toques ácidos y ligeramente picantes que harán las delicias del público de la isla.

Una carta con la memoria gastronómica de Dani García

En cuanto a la carta, reúne platos que la memoria gastronómica de Dani García ha ido acumulando gracias a sus viajes, dentro y fuera de nuestras fronteras. Además, homenajea en varias ocasiones a su mentor, Joël Robuchon, que ha inspirado varias de sus elaboraciones culinarias. Así, esta nueva apertura brindará la oportunidad al público ibicenco de degustar los platos más icónicos de BiBo, como su famoso brioche de rabo de toro, la tapa de yogur de foie o su merluza frita, entre otros, en un enclave privilegiado a orillas del mar Mediterráneo.

También se merece una mención especial el espacio que acogerá esta nueva versión de BiBo, donde se refleja, con una gama de colores verdes, aguamarina y beige, la esencia más mediterránea gracias al uso de materiales naturales. Un ambiente isleño al que se le suman guiños cosmopolitas y viajeros característicos del propio concepto. El emplazamiento de la terraza del restaurante junto la orilla de la hermosa bahía de Talamanca ofrece unas vistas únicas, un espectáculo visual en especial durante las noches de verano bajo el cielo estrellado y Dalt Vila a lo lejos.

El restaurante BiBo Ibiza Bay ofrecerá durante toda la temporada almuerzo y cena (day to night dining): abrirá a las 13 horas y permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta el cierre a medianoche.

La música vive en BiBo Ibiza Bay

Para ambientar y amenizar la experiencia en BiBo Ibiza Bay la música será programada por el legendario DJ de Ibiza Sebastian Gamboa (Vintage en Lio, Pacha Group) y Guy Williams (Flash y Paradise 45). Además, el resort albergará una variedad de los mejores DJ de Ibiza, tocando música ecléctica y relajada dependiendo del momento del día.

Asimismo, esta nueva apertura en formato pop up supone una nueva oportunidad para el chef Dani García, que podrá acercar su cocina al público ibicenco con el objetivo de hacer disfrutar, viajar y descubrir el mundo a través de los sentidos y sabores de la mano del chef malagueño.

Teléfono: 971877725

Teléfono: 971192222