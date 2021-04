Soul Water es una marca de agua que ha nacido para despertar la conciencia medioambiental en Ibiza y en el mundo. Su fundador, el holandés Menno Koopmans, inició esta aventura de la mano de su mujer, Natalia Sagastibeltza, como un nuevo proyecto de vida en la isla para retornar algo a la naturaleza, como una acción de compromiso personal con el medio ambiente.

Menno Koopmans, que reside desde hace 13 años en Ibiza, había trabajado durante muchos años en el sector de las bebidas (en concreto té, café y agua). Consciente de la importancia de cuidar el planeta, en general, y del grave problema que los plásticos están provocando en el medio ambiente, en particular, el holandés hizo una gran apuesta por el agua envasada en latas de aluminio 100% reciclables de 500 mililitros. "Hemos escogido este formato porque es más sostenible que el formato habitual, de 330 mililitros, ya que nos ayuda a ahorrar energía", matiza Koopmans.

Esta acción es especialmente importante en lugares como Ibiza, donde existen muchos establecimientos a pie de playa en los que se consumen plásticos y otros envases de un solo uso para agua, refrescos y otras bebidas que con mucha frecuencia acaban en el mar.

"Lo mejor para el medio ambiente es beber agua del grifo filtrada, pero siempre hay momentos en los que necesitamos comprar agua por estar fuera de casa o comiendo en algún restaurante", expresa el creador de Soul Water, quien afirma que el agua que ofrecen es de alta calidad, "de manantiales lo más cercanos posible para reducir la huella de carbono", envasada en aluminio por ser el material más sostenible y circular hoy en día.

Aguas envasadas con aluminio reciclable al 100%

La elección de un envase sostenible era la máxima prioridad para Menno al iniciar este proyecto. Tras realizar varias investigaciones junto con expertos, optó por el aluminio basándose en los principios de la economía circular. "Se trata de un material sostenible y circular. Digamos que es el menos malo para el entorno, ya que es reciclable al 100% y de forma ilimitada", apunta el empresario.

Precisamente esa posibilidad de reciclar "eternamente" es una de las principales ventajas del aluminio frente al plástico, por ejemplo, que solo se puede reutilizar un par de veces y no del mismo modo. "El plástico de una botella no se puede volver a usar para la fabricación de una botella; al aluminio se le puede dar cualquier uso", matiza, destacando también que el aluminio también es más conveniente que otros envases como el cartón o el cristal.

Además, desde Soul Water aportan algunos datos de la conveniencia de apostar por el aluminio y evitar el uso de plásticos y otros envases como el cartón y el vidrio:

En Europa se reciclaron el 76.1% de las latas de bebidas en 2018 (últimas cifras oficiales de Metal Packaging Europe).

de bebidas en 2018 (últimas cifras oficiales de Metal Packaging Europe). Reciclar aluminio es un 95% menos costoso desde el punto de vista energético que producir nuevas latas.

desde el punto de vista energético que producir nuevas latas. Las latas de aluminio son igualmente reciclables sin importar el color, diseño o formato.

Envases libres de BPA

Las latas de Soul Water, además, son todas producidas con BPA-NI, libres de BPA (bisfenol A). El BPA es un material que se utiliza en la gran mayoría de las latas de revestimiento delgado. "El recubrimiento se utiliza para reducir la corrosión y lograr la aprobación para envase de alimentos", informan desde Soul Water, donde alertan de que el bisfenol A está asociado a varios problemas de salud "como el estrechamiento de las arterias coronarias".

Soul Water, una declaración de compromiso medioambiental

Cuando los clientes entran en un hotel, restaurante, bar o chiringuito y ven las latas de Soul Water, conocen rápidamente la filosofía medioambiental del establecimiento. Sus latas, además de tener una presencia elegante y distinguida, son sinónimo de compromiso con la naturaleza, de conciencia medioambiental.

Además de llevar el árbol de la vida como logotipo, en estos envases el consumidor lee fácilmente 'Eternally recyclable' (reciclable eternamente) y 'Greener Planet Together' (un planeta más verde, juntos), los dos pilares de su filosofía.

Desde el punto de vista práctico, las latas de Soul Water permiten un enfriamiento muy rápido del agua, un aspecto a tener en cuenta en hoteles, restaurantes, bares y otro tipo de establecimientos en los que la rotación del producto se produce de forma constante.

Un logotipo, un guiño medioambiental

El logotipo de Soul Water es el árbol de la vida, como "símbolo de conexión con todas las cosas". "El árbol de la vida significa que no eres una isla, sino que estás profundamente conectado con el mundo que te rodea; ambos dependientes y responsables del crecimiento en general", explican desde la empresa, cuya principal misión es crear conciencia medioambiental, animar a las personas a sumarse a las pequeñas acciones del día a día para salvar al planeta, devolverle algo de lo que nos da.

Dónde encontrar el agua Soul Water

Soul Water está disponible ya en un buen número de hoteles, restaurantes, servicios de catering, aeropuertos, estadios deportivos y bares de diferentes lugares de Europa que empatizan con la filosofía de la marca. En Ibiza, ya son muchos los establecimientos que ofrecen esta marca de agua a sus clientes para contribuir al cuidado del entorno.

Este 2021, Soul Water llegará también a Holanda, Grecia, Inglaterra y Bélgica con el fin de extender sus pilares de sostenibilidad. En este sentido, cabe destacar que Soul Water no se vende on line, "porque hay opciones más ecológicas para comprar agua potable de calidad", explican desde la empresa con sede en Ibiza.

Una botella térmica reutilizable

Soul Water está ultimando los detalles de la botella térmica reutilizable que se pondrá a la venta en breve en su página web. Se trata de un envase de 800 mililitros de acero inoxidable y libre de BPA, actualmente el material más sostenible para este tipo de usos, perfecto para salir de casa con tu propia agua.

Con el diseño del árbol de la vida grabado en su superficie, la botella conserva la temperatura (frío o calor) del agua durante varias horas, y es un elemento indispensable para ir al trabajo, de excursión o a la playa evitando el uso de plásticos y otros materiales perjudiciales para el entorno.

Soul Water, una empresa social

Además de sostenible, Soul Water es una empresa social. De hecho, destina el 10% de su facturación (no de sus beneficios) a The Soul Community, una fundación sin ánimo de lucro que apoya a ONGs de todo el mundo a desarrollar soluciones conscientes que reducen el impacto ambiental.

​"A través de alianzas estratégicas e igualitarias, nuestra misión es retribuir a la madre naturaleza y ayudar a las personas afectadas por el cambio climático, la pobreza y la guerra", apuntan desde la entidad, fundada por Menno Koopmans y Natalia Sagastibeltza. A día de hoy, The Soul Community dona sus aportaciones a Justdiggit y Movement On The Ground.

Además, Soul Water aporta el 3% de su facturación en Ibiza a la fundación Ibiza Preservation, cuya principal área de trabajo es la protección de los espacios rurales y marinos, ayudando a conservar los paisajes de las islas, la biodiversidad, el agua y los espacios marinos con el fin de contribuir al bienestar y la prosperidad de la isla.

Facebook e Instagram