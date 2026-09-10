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Crítica de ‘Bad Apples’, un ejercicio de provocación resultón pero inocuo

El filme de Jonatan Etzler, coquetea con la sátira educativa y la comedia negra sin llegar a comprometerse con ninguna de las dos

'Saoirse Ronan' en la película 'Bad Apples'.

'Saoirse Ronan' en la película 'Bad Apples'.

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Nando Salvà

'BAD APPLES'

Director: Jonatan Etzler

Reparto: Saoirse Ronan, Eddie Waller, Nia Brown, Jacob Anderson

Año: 2025

Estreno: 11 de septiembre de 2026

★★★

¿Qué deberíamos hacer con las manzanas podridas de este mundo, que nos impiden cuidar de las demás y evitar así que se echen también a perder? Esa es la pregunta que plantea la primera película rodada en inglés por el sueco Jonatan Etzler mientras intenta que empaticemos con su protagonista, una profesora de instituto que decide secuestrar al que probablemente sea el alumno más malvado del mundo. En su transcurso, ‘Bad Apples’ se deleita en convencernos de que existe una respuesta fácil, solo para dejarnos en evidencia en cuanto empezamos a simpatizar con las soluciones que propone.

Entretanto, Etzler logra extraer ciertas dosis de comedia negra de la cruel manipulación que profesora y alumno ejercen la uno sobre el otro y viceversa, pero la película carece de enfoques o argumentos complejos. No funciona como una sátira de la educación pública ni como una demostración de cómo, a menudo, los adultos tienden a optar no por las respuestas más justas ante un dilema sino por aquellas más convenientes y cómodas, en buena medida porque en ningún momento consigue hacer que su historia resulte lo bastante verosímil. Su humor corrosivo y la mezquindad de sus personajes resultan superficialmente entretenidos, pero la ausencia de un trasfondo que otorgue un verdader relevancia a toda esa acidez, ‘Bad Apples’ no logra trascender el mero ejercicio de provocación, divertido pero en última instancia superficial.

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Fuente: El Periódico

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