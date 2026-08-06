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Crítica de 'En mar abierto': Otra muestra del subgénero del cine de tiburones construida a partir de tópicos y carente de tensión o espectacularidad

Un fotograma de 'En mar abierto'.

Un fotograma de 'En mar abierto'. / EPC

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Quim Casas

Barcelona

'En mar abierto'

Año: 2026

Dirección: Renny Harlin

Intérpretes: Aaron Eckhart, Ben Kinsgley, Molly Belle Wright

Estreno: 7/8/2026

★★

El director finlandés afincado en el cine norteamericano Renny Harlin realizó en 1999 ‘Deep blue sea’, una película de tiburones que no parecía la clásica película sobre escualos que amenazan a los bañistas veraniegos o atacan a las víctimas de un naufragio. Sin ser una obra maestra, aquel filme, el último con cierto interés de Harlin (que antes había hecho ‘La jungla 2’ o ‘Memoria letal’), giraba en torno a la modificación de los códigos genéticos de una especie de tiburones, convirtiéndolos en más inteligentes y violentos.

 Harlin regresa al cine de escualos con ‘En mar abierto’, pero la base de este nuevo acercamiento es convencional. La única idea interesante es que no hay playas, arrecifes o barcos hundidos. Aquí, las víctimas humanas de los depredadores marinos son los supervivientes de un accidente aéreo, de modo que la acción acontece sobre planchas de metal en alta mar o los restos del aparato semihundido. Es un paisaje dantesco, con los fragmentos de lo que queda del avión en la superficie y las criaturas amenazadoras debajo. Los planos bajo el mar preparan, como siempre, la amenaza: nada ha cambiado desde el ‘Tiburón’ de Steven Spielberg. El resto son leves pinceladas sobre los personajes, un piloto que disfruta en el karaoke o un primer oficial que huye de sí mismo. Poco más.

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Fuente: El Periódico

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