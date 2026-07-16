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'Hombres de acero': una descripción dura y realista de la vida en un presidio británico, con las luchas de poder y de mera supervivencia

La película retrata la cruda realidad carcelaria a través de un joven a punto de cumplir condena y la llegada de un recluso violento

La película describe con estilo directo y realista la vida entre rejas. Varias escenas están grabadas con móvil, sobre todo las más violentas.

La película describe con estilo directo y realista la vida entre rejas. Varias escenas están grabadas con móvil, sobre todo las más violentas. / EPC

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Quim Casas

Barcelona

‘Hombres de acero’

Dirección: Cal McMau

Intérpretes: David Jonsson, Tom Blyth, Neil Linpow

Estreno: 17/7/2026

Puntuación: * * *

El cine carcelario es un género amplio, una derivación del policíaco con entidad propia. Ha generado diversas modalidades, desde las películas de fuga carcelaria (‘La evasión’, ‘Fuga de Alcatraz’) a relatos crudos sobre la dura vida en presidio (‘La casa de cristal’, ‘Cadena perpetua’). ‘Hombres de acero’, debut del director británico Cal McMau, se adscribe a la segunda tendencia. No hay intento de evasión, ya que su protagonista, Taylor, un joven de raza negra y yonqui, está a punto de obtener la libertad después de 13 años de reclusión. Todo lo contrario. Taylor debe aislarse de cualquier problema para poder salir y reiniciar la relación con un hijo adolescente al que apenas conoce, pero la llegada a su celda de Dee, un tipo violento que crea su propio ecosistema en la cárcel, es un gran problema.

La película describe con estilo directo y realista la vida entre rejas. Varias escenas están grabadas con móvil, sobre todo las más violentas. Vemos como la mercancía de contrabando entra en el presidio con facilidad a través de drones. Y las relaciones de poder y sumisión que marcan el día a día de los reclusos. Y como el sistema permite el uso del ‘subutex’, medicamento de heroína sintética. Y las decisiones que debe de tomar Taylor para sobrevivir entre bandos enfrentados.

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Fuente: El Periódico

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