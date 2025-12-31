Estreno de cine
Crítica de ‘Art Spiegelman: El desastre es mi musa’: un tributo ordinario a un artista extraordinario
El documental recuerda también cómo el cómic pasó de ser percibido principalmente como un vehículo para el humor a convertirse en un medio para explorar la historia y la condición humana
Nando Salvà
‘Art Spiegelman: El desastre es mi musa’
Directores: Molly Bernstein, Philip Dolin
Año: 2024
Estreno: 2 de enero de 2026 (Filmin)
Figura esencial en el ámbito del cómic, Art Spiegelman es conocido sobre todo por ‘Maus’, mítica novela gráfica sobre el Holocausto basada tanto en los recuerdos de su propio padre como en la necesidad del artista de lidiar con el trauma heredado de sus dos progenitores, y que retrataba a los nazis como gatos y a los judíos como ratones. ‘El desastre es mi musa’ repasa su vida y su carrera desde el ‘underground’ hasta el reconocimiento masivo, y detalla cómo el apabullante éxito de ‘Maus’ eclipsó el resto de sus logros artísticos.
Construido a partir de entrevistas con Spiegelman y allegados a él, el documental recuerda también cómo, en buena medida gracias a su influencia, el cómic pasó de ser percibido principalmente como un vehículo para el humor a convertirse en un medio para explorar la historia y la condición humana. Entretanto, deja claros tanto el humor seco y a menudo autocrítico de su objeto de estudio como el estrecho vínculo entre su arte y los aspectos más dolorosos de su vida.
Teniendo en cuenta lo revolucionaria que fue la obra de Spiegelman, es cierto, de cualquier homenaje a su figura cabría esperar un riesgo y un espíritu transgresor mayores de los exhibidos por ‘El desastre es mi musa’, un retrato competente y atractivo pero carente de audacia. Esa falta, eso sí, se ve compensada por la vigencia que un adalid del antifascismo como Spiegelman mantiene en un presente cada vez más a merced de los tiranos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- José Carlos Granda Martínez, seguridad en el hospital de Ibiza que redujo a un hombre que llevaba un cuchillo jamonero: «Dijo que venía a llevarse a alguien por delante»
- Es colombiano y trabaja como autónomo en Ibiza: “Venimos a salir adelante y lo conseguimos”
- Estos son todos los festivos de 2026 en Ibiza
- Noche de tensión en un vuelo a Ibiza: 'De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
- Nuevo palo al alquiler turístico ilegal en Ibiza: multazo de 417.000 euros al propietario de una casa en es Viver
- Los ladrones de la autocaravana: llegaron a Ibiza y robaron 60.000 euros de un furgón blindado