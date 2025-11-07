'Predator: Badlands': última entrega de una bárbara y cada vez más digital franquicia
Algunas escenas de acción bien resueltas y el personaje del androide que interpreta Elle Fanning son lo más destacado de una película limitada por un guion demasiado simple
Quim Casas
'Predator: Badlands'
Dirección: Dan Trachtenberg
Intérpretes: Elle Fanning, Dimitrius Schsuter-Koloamatangi
Año: 2025
Estreno: 5 de noviembre de 2025
★★
Las malas tierras a las que alude el título de la última entrega de la franquicia inaugurada en 1987 con 'Depredador' pertenecen a un planeta, Genna, al que llega el 'predator' protagonista en busca de su presa, una criatura mucho más grande, poderosa y mortífera que él. Si la caza, ya que ese es el destino de los depredadores procedentes de otro planeta, le demostrará a su sanguinario padre que no es el más débil del clan.
El guion de 'Predator: Badlands' cabe en una veintena de páginas. Es simple y escueto, pero tampoco da mucho juego más allá de algunas escenas de acción bien resueltas y un amplio muestrario de obstáculos que debe vencer el protagonista con sus rastas, colmillos exteriores, piel tatuada y armamento reconocibles. Hierbas que cortan como cuchillos, plantas con espinas paralizantes, lianas que se enroscan y gigantescos bisontes de hueso son algunas de los obstáculos que ponen a prueba al sanguinario 'predator', quien, a medida que avanza el relato, llega a tener un atisbo de humanización. A ello contribuye un personaje algo más interesante que él, la androide con el cuerpo troceado en dos que encarna Elle Fanning. Ver su torso y cabeza por un lado y sus piernas por el otro nos retrotrae al espíritu de la serie B 'gore', aunque el filme sea caro y en exceso digital.
Suscríbete para seguir leyendo
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza
- Cinco terrenos con casas en ruina a la venta en Ibiza
- Complicaciones para entrar en Ibiza por la lluvia
- Tamara, paciente de Ibiza: «Llevo un mes y medio esperando que Traumatología me saque una púa de cactus que me atraviesa el dedo»
- La ruta gastronómica de la Reina Sofía en Ibiza
- La Justicia ordena desalojar el supermercado que funciona como albergue ilegal en Ibiza
- Desarticulada una macrorred de narcotráfico que introducía droga en Ibiza: 76 detenidos y 71 registros
- Vecinos y comerciantes de es Pratet tras la lluvia: 'Da asco ver mierda por todos lados