Estreno de cine
Crítica de 'Jugar con fuego': un extraordinario Vincent Lindon en un drama familiar marcado por la ultraderecha
Desirée de Fez
'Jugar con fuego
Directoras: Delphine Coulin y Muriel Coulin
Reparto: Vincent Lindon, Benjamin Voisin y Stefan Crepon
Estreno: 10/10/25
Puntuación: ★★★
Vincent Lindon ganó la Copa Volpi al mejor actor en el festival de Venecia el año pasado por esta película. Un dato así no es necesario en una crítica, pero en este caso no resulta tan accesorio porque permite poner el foco en lo más interesante de 'Jugar con fuego': Lindon. Todo pasa a través de él y es él quien compensa con su apabullante interpretación los desajustes de la película.
El actor encarna a un hombre viudo que descubre que uno de sus dos hijos, un chaval de 22 años, se ha unido a un grupo de ultraderecha. Dirigida por las hermanas Delphine y Muriel Coulin, 'Jugar con fuego' pone sobre la mesa varios temas, cada uno más importante, relevante y, por desgracia, de actualidad: el auge de la extrema derecha, el efecto que tiene sobre los más jóvenes y, sobre todo, nuestra responsabilidad como sociedad al respecto. Pero, en vez de abordarlos desde la distancia, lo hace desde lo íntimo, a través del vía crucis de un hombre que no reconoce a su propio hijo y no sabe hasta qué punto es responsable de la distancia insalvable entre ambos.
En 'Jugar con juego' hay decisiones un poco efectistas de dirección y escritura (el texto resulta algo artificial en algunos momentos), pero quedan compensadas por la maestría con la que Lindon abraza, con una mezcla desarmarte de humanidad y dolor, los dilemas de su personaje. Un personaje que carga a sus espaldas el peso de una realidad que nos afecta a todos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- Alquila su casa en Ibiza y se la vuelven a destrozar con una fiesta ilegal: 'La isla está enfocada a drogadictos y delincuentes
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Ibiza se blinda ante la nueva dana con la 'experiencia adquirida la pasada semana
- Emergencias suspende mañana las clases en Ibiza y Formentera ante la previsión de fuertes lluvias
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros