Estrenos de cine
Crítica de 'Maspalomas': El amargo viaje de un anciano al interior del armario
Nando Salvà
'Maspalomas'
Directores: José Mari Goenaga y Aitor Arregi
Intérpretes: José Ramón Soroiz, Nagore Aranburu, Kandido Uranga, Kepa Errasti
Año: 2025
Estreno: 26 de septiembre de 2025
★★★★
A un lado, lo hedonista y luminoso, y al otro lo gris y lluvioso. Lo uno es un paraíso de libertad sexual; lo otro, una prisión social donde ser uno mismo puede provocar rechazo. Es el amargo tránsito que relata la nueva película de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, que junto a Jon Garaño componen el equipo creativo responsable de títulos como 'La trinchera infinita' (2019) y 'Marco' (2024). En ella cuentan la historia de un hombre de 76 años abiertamente gay que se ve obligado a dejar su placentera vida en Canarias para ingresar en una residencia en San Sebastián, y que una vez allí se ve empujado de nuevo al armario. Empieza observando cuerpos desnudos que se funden en las dunas, espacio onírico que expresa un tipo de deseo urgente y que remite a ‘El desconocido del lago’ (2013). Y luego, poco a poco, el relato se envuelve de una sensación de derrota.
Mientras confirma el interés del trío vasco en explorar diferentes formas de ocultación, 'Maspalomas' explora con lucidez otros temas tabú como el amor en la vejez, y entretanto sorprende por la finura con la que combina lo cómico con lo trágico y la agudeza con la que nos invita a reflexionar sobre lo que cuesta conquistar ciertas libertades y lo rápido que pueden perderse, los prejuicios que determinan nuestra forma de mirar a los ancianos y los diferentes tipos de armarios en los que permanecemos encerrados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma por un incendio en un solar con barcos en Cala de Bou
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- La mujer que denunció en redes a un famoso DJ de Ibiza por drogarla y violarla, al banquillo acusada de mentir
- Galería de imágenes del incendio de Cala de Bou
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- Una bióloga alerta al Govern en una carta de la “situación extremadamente grave” de la lagartija pitiusa