Estrenos de cine
Crítica de 'Los Súper Elfkins': duendes de verano
Quim Casas
'Los Súper Elfkins'
Dirección: Ute von Münchow-Pohl
Animación
Año: 2024
Estreno: 14 de agosto de 2025
★★
Cuando, al comenzar la película, la duendecilla Elfie y dos de sus amigos vuelan en una cometa y acaban chocando estrepitosamente contra un contenedor de basura, otro duende se preocupa por si se habrán roto los sombreros, no por el daño físico que puedan haberse hecho. Los vistosos y puntiagudos sombreros rojos dan entidad a estos simpáticos personajes –¿qué duende, elfo o criatura similar de una película de animación para niños o adultos no lo es? – que además son tan buenos que ayudan a la especie humana; en este caso, a una agotada costurera y a una hija que no cree en los duendes. El destinatario del producto es puramente infantil. No hay coartada para padres y madres. O quizá sí, porque 'Los Súper Elfkins', secuela de otra cinta de animación alemana de 2019, tiene desde la primera escena alguna referencia a 'Misión: Imposible', y no sé si los más pequeños son fervorosos seguidores de las andanzas de Tom Cruise como Ethan Hunt.
El hábitat de los pequeños protagonistas es como una caja de muñecas gigante, el estilo de animación es bonito y blando, cuenta con algunas situaciones ilustradas con dibujos más propios de 'cartoon' y unos 'elfkins' distintos, menos tradicionalistas y más retro-futuristas, le ponen algo de pimienta a la cinta. La chiquillada, encantada. De eso se trata.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, sobre la subida de las pensiones: 'Supera con holgura el salario más frecuente
- Pequeños supermercados de Ibiza ante una temporada incierta: «Si antes estábamos al 100% de trabajo, ahora estamos al 60 o 70»
- Las Fuerzas Armadas desplegarán patrullas de vigilancia en Ibiza a partir del domingo
- El restaurante de Formentera Cala Duo recurre su cierre
- Odisea en un ferri a Ibiza: pelea, alcohol y un Ferrari inmovilizado por la Policía
- Polémica por el cobro de un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza
- Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente