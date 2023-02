Los irlandeses Colin Farrell y Brendan Gleeson parecen entenderse bien. Compartieron protagonismo en el debut del dramaturgo Martin McDonagh como cineasta, ‘Escondidos en Brujas’, y hace poco, en el programa de ‘Saturday night live’ en el que Gleeson fue el invitado, Farrell apareció en un par de gags, en uno de ellos riéndose de esa amistad. Esto es lo que ha contado McDonagh en su última película, ambientada durante la guerra civil irlandesa en una pequeña isla donde la vida consiste en cuidar el ganado, labrar la tierra y tomarse una pinta de cerveza, un brandy, un jerez o aguardiente en el pub, todas las noches y los fines de semana.

Al comenzar la película, el personaje encarnado por Gleeson le dice al incorporado por Farrell que ya no quiere ser su amigo. Farrell no lo entiende. ¿Cómo uno puede dejar de ser amigo del otro de la noche a la mañana? Gleason no da muchas explicaciones. Tan solo que se aburre con él y le fastidian sus lamentos. Y a medida que avanza el relato, que quiere pasar el tiempo que le queda –que no es necesariamente poco– pensando y componiendo música. Punto y final a una relación muy estrecha que ha durado décadas. El resto de la gente del pueblo tampoco lo entiende, pero les es bastante igual.

A partir de este leve hecho, de esta historia mínima, McDonagh, con la evidente complicidad de sus dos actores, teje un fascinante relato que se va haciendo cada vez más amargo. Es fantástica la manera que tiene el autor de diseñar esta no relación a partir de leves gestos y pocas palabras, al mismo tiempo que se explica un lugar, un país y una manera de vivir.