'La maternal', de Pilar Palomero: nadie te prepara para esto

El segundo largometraje de Pilar Palomero tras la premiada ‘Las niñas’ no es un producto que hibrida ficción y no ficción, pero sí que utiliza muy bien técnicas propias del cine documental dentro de un relato que es una representación. La institución que da título a la película es un centro para menores embarazadas. Carla, la joven de 14 años a la que vemos en las primeras secuencias con su novio y discutiéndose con su madre, también joven, soltera, en el restaurante de carretera en el que viven, actúa a modo de hilo conductor. Una vez Carla llega a La Maternal, y sin abandonarla en ningún momento, Palomero tiene la virtud de desgajar otra media decena de historias similares con la suficiente entidad para que pasemos con facilidad de lo individual a lo coral. Hay una primera secuencia de todas las chicas juntas, presentándose a sí mismas y los motivos que las han llevado a esta compleja situación, que parece una sencilla y naturalista encuesta que la directora hace a sus protagonistas, todas ellas actrices no profesionales desnudándose literalmente frente a una cámara que las escruta siempre con respeto.

En secuencias como esta o muchas de las que atañen a las dificultades que tienen Carla y sus amigas para cuidar de los recién nacidos, hasta el punto de que son capaces de irse a la calle y desaparecer durante horas para no escuchar sus llantos o comprobar que son incapaces de darles de comer, ‘La maternal’ se convierte en un documento espontáneo y preciso sobre lo difícil que es encarar una situación de tanta responsabilidad para el que es imposible que hayan podido prepararse.