'Jeremy Thomas, una vida de cine': el guardián del cine independiente

Dirección: Mark Cousins

Género: Documental

Año: 2021

Estreno: 6 de mayo de 2022

★★

Sorprende que un documental realizado por el siempre imaginativo, y polemista, Mark Cousins sea tan blando, tan a favor de obra. Cierto que Jeremy Thomas ha sido uno de los productores independientes e internacionales más importantes, como demuestran sus películas con Bernardo Bertolucci, Nagisa Oshima, David Cronenberg, Nicolas Roeg, Terry Gilliam, Takeshi Miike o Bob Rafelson. Cierto que quizá sin él no existirían filmes como ‘Soñadores’, ‘Feliz Navidad, Mr. Lawrence’, ‘Crash’, ‘Contratiempo’, ‘Tideland’, ’13 asesinos’ y ‘Sangre y vino’, por citar, respectivamente, uno de cada director citado. Pero alguna arista, algún momento incómodo, habrá en su vida y carrera, algo que nos es escamoteado en este documental en aras de un retrato siempre en positivo de la figura retratada.

“No hay nadie como Jeremy Thomas”, asegura la actriz Debra Winger, que trabajó con el productor en ‘El cielo protector’ y ‘Todo el mundo gana’. Según Tilda Swinton, otra actriz con la que ha colaborado, “Thomas es puro rock’n’roll, pura energía”. Swinton añade: “La tormenta es su elemento”.

El filme se titula precisamente ‘The storms of Jeremy Thomas’. Para Cousins, historiador cinematográfico que se ha hecho un nombre con su particular ‘La historia del cine: una odisea’, Thomas es el guardián de la tradición de un cine muy diferente. De eso no hay la menor duda. Y el viaje en coche que hacen juntos hasta Cannes está bien. Pero el resultado es un panegírico agradable necesitado de un poco, solo un poco, de mordiente.