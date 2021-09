Crítica de 'Benedetta': Verhoeven en el convento

Al sexo y la violencia une en ‘Benedetta’ la religión o, mejor dicho, un escenario religioso, ya que las creencias católicas están presentes en otras de sus anteriores obras, caso de la medieval ‘Los señores del acero’. Virginie Efira, que encarna en el filme a la joven monja que asegura tener la fuerza para hacer milagros y se siente atraída por las mujeres, dio una clave, en su comparecencia en el reciente festival de San Sebastián, para acercarse a la obra de Verhoeven: dijo que las películas del director no son naturalistas y tienen elementos kitsch, pero casi todas cuestionan la cultura del patriarcado.

Verhoeven nunca va directo al grano, pero siempre es muy claro. Sin ser un cineasta sutil, tampoco es de los que explican tanto las cosas que terminan siendo aburridamente redundantes. ‘Benedetta’ es un buen ejemplo más allá de sus escenas controvertidas de sexo lésbico. La protagonista –no el filme– resulta deliberadamente ambigua, ya que va de la fe ciega a la manipulación, pero es en ese terreno donde el director de ‘El libro negro’ se mueve a las mil maravillas desde siempre.

Se escandaliza quien quiere escandalizarse, porque las escenas de sexo entre monjas que tanto revuelo han levantado –hasta el punto de pedir que se retire la película por blasfema y no sé cuantas cosas más– no son lo más provocador que ha rodado Verhoeven. En todo caso, los árboles, como siempre, no nos dejan ver el bosque. Aunque de estilo visual más convencional que en otras cintas del director, ‘Benedetta’ explora con tino un microcosmos cerrado donde abundan las tensiones, los deseos y el ansia de poder, tres conceptos presentes en todo su cine.