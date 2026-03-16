El entrañable momento de Barbra Streisand en los Oscar en homenaje a Robert Redford: "Lo extraño ahora más que nunca"

La cantante Barbra Streisand ha protagonizado un momento entrañable en la gala de los premios Oscar 2026 al dedicar durante el 'in memoriam' unas palabras a Robert Redford, fallecido el pasado mes de septiembre, y una breve interpretación de la canción 'The Way We Were'.

"Después de leer el primer guion de 'Tal como éramos' solamente me pude imaginar una persona en el papel y era Robert Redford", ha recordado la intérprete en su recuerdo al intérprete con el que compartió ese papel protagónico. "Era un actor brillante y sutil", ha expresado.

"Bob tenía sustancia, tanto dentro como fuera de la pantalla", ha comentado la actriz y cantante, que ha recordado la defensa de sus causas: la libertad de prensa, el medio ambiente, la defensa de los nuevos talentos en Sundance... "Yo le decía que era un vaquero intelectual que abría su propio camino. Lo extraño ahora más que nunca [...] Siempre me gastaba bromas y me tomaba el pelo", ha expresado emocionada.

"La última nota que le mandé a él terminaba con un: 'Yo también te quiero'", ha recordado la cantante. "Solía llamarme 'Babs'", ha compartido antes de lanzarse a cantar un par de estrofas de la canción original de 'Tal como éramos', 'The Way We Were'.

La cantante y actriz protagonizó junto a Redford esta película mítica de la historia del cine, que ganó dos Oscar, a mejor banda sonora y a mejor canción, por el tema interpretado por Streisand.

La última vez que la cantante actuó en los premios fue en 2013, cuando interpretó precisamente 'The Way We Were' también durante el 'In Memoriam', en homenaje al fallecido compositor Marvin Hamlisch, que se encargó de la banda sonora del filme junto a Alan Bergman y Marilyn Bergman.

Redford falleció el pasado 16 de septiembre a los 89 años y Streisand publicó un emotivo mensaje en Instagram, acompañado de una fotografía de los dos durante el rodaje del filme.