Movistar Plus+ presume de éxito tras los Goya y dispara su crecimiento de suscriptores

El arranque de año ha traído buenas noticias para Movistar Plus+, que ha reforzado su posición tanto en el mercado como en la industria audiovisual. La última edición de los Premios Goya ha servido como escaparate del éxito de la plataforma, con 25 galardones para películas disponibles en su catálogo, entre ellos 13 premios para producciones originales. Entre los títulos más destacados figura 'Los Domingos', que se llevó los Goya a Mejor Película y Mejor Dirección.

El reconocimiento no se limita al ámbito nacional. La película 'Sirat' también ha dado el salto internacional al ser candidata a dos Premios Óscar, cuya ceremonia se celebrará en la madrugada del 15 al 16 de marzo (hora española).

A este impulso creativo se suma un importante crecimiento empresarial. Durante 2025, la plataforma registró un aumento neto de 278.000 clientes, lo que supone un incremento interanual del 7,9%. El dato contrasta con el crecimiento de 2024, cuando se sumaron 94.000 usuarios, lo que evidencia que el ritmo de expansión prácticamente se ha triplicado.

Desde la compañía interpretan estos resultados como una confirmación de su estrategia basada en reforzar la oferta de contenidos propios, cine de estreno, series internacionales y retransmisiones deportivas. Según el consejero delegado Daniel Domenjó: "El crecimiento de Movistar Plus+ demuestra que nuestro modelo funciona: apostar por el mejor contenido, el mejor deporte y por el talento creativo en EspañaE.

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La plataforma asegura que seguirá reforzando esa línea con nuevas producciones y acuerdos estratégicos. Entre los próximos proyectos destacan películas como 'Amarga Navidad', 'El ser querido' o 'La bola negra', además de mantener su apuesta por grandes competiciones deportivas como la UEFA Champions League y LaLiga, que seguirán siendo uno de los pilares de su oferta.