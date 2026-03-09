'9 lunas': ¿y si quién va a tener el bebé no es una mamá sino un papá?

Lo habrán visto si han paseado por el Centro Histórico: el cartel de la película '9 lunas', con un hombre trans con una enorme barriga de embarazo. La cinta se ha presentado en la Sección Oficial Fuera de Concurso del Festival de Málaga, que este año ha programado varias historias con la identidad sexual en primer pleno.

Cuenta Patricia Ortega, la directora de la película, que cuando Olmo Figueredo, productor de su anterior cinta, 'Mamacruz', le preguntó si tenía más proyectos en un cajón, le respondió: "Sólo tenía una imagen: la foto de un chico trans embarazado y una pregunta escrita. '¿Y si quien va a tener un bebé no es una mamá sino un papá?". Ortega, venezolana, dice que su comunidad siempre "ha sido queer": "Mis mejores amigos en Venezuela eran personas trans o queer, y lo pasaban muy mal porque no tenían acceso a tratamientos hormonales ni a recursos médicos. Todo era muy precario. Recuerdo amigas trans que tenían que arreglárselas con lo que fuese para transicionar", evoca. Cuando llegó a España vio avances como la Ley Trans y una visibilidad mayor del colectivo y vio posible esa idea que tenía en mente desde hacía tiempo: "Yo había conocido en Venezuela a un chico trans que tuvo un bebé y fue muy duro para él porque todo el mundo lo trataba como mujer. Esa experiencia se quedó conmigo".

Masculinidad

Protagonizada por Zack Goméz-Rolls, María León, Jorge Sanz y Kiti Mánver (con quien repite después de 'Mamaruz'), '9 lunas' nos presenta a Ángel es un joven y atractivo entrenador personal al que le sonríe la vida. Pero su mundo da un vuelco cuando empieza a sentirse mal, acude al hospital y recibe una noticia inesperada: está embarazado. Y es que, en realidad, Ángel es un hombre trans al que sólo le faltaba un último paso para completar su transición y ahora deberá enfrentarse a una decisión que pondrá a prueba su identidad, sus sueños y la forma en que entiende su propia masculinidad.

A Patricia Ortega no le gustan las historias convencionales: recordemos que su anterior filme, Mamacruz, estaba protagonizada por una mujer madura muy religiosa que jamás había sentido un orgasmo y que empezaba a descubrir el deseo y a hacerlo convivir con su fe. "No quiero dar respuestas ni dar lecciones. A mí me interesa que el público se haga preguntas. Si después de la película alguien se toma una cerveza y empieza a discutir con sus amigos sobre lo que vio, ya la película está haciendo su trabajo", asegura la realizadora, quien sostiene que el cine y el arte sirven "para sospechar, cuestionar, preguntarse cosas": "Los cambios empiezan cuando nos hacemos preguntas", abunda.

Asegura la venezolana que hay que seguir trabajando para entender que "ser mujer no se reduce a lo biológico": "Por eso yo me siento más cercana al transfeminismo, que entiende la feminidad como algo más amplio, más allá del cuerpo o de la genitalidad. Todavía queda mucho camino para construir una igualdad real. Y ese trabajo no es solo de las mujeres; también tiene que implicar a los hombres y a toda la sociedad", sentencia.

Noticias relacionadas

Patricia Ortega tiene entre manos dos proyectos, un biopic de la legendaria soprano Montserrat Caballé y, algo que le hace "especial ilusión" como "amante del terror", un thriller muy singular.