Cine español
Alauda Ruiz de Azúa, Mejor Dirección en los premios Goya 2026 por 'Los Domingos'
Redacción
Barcelona
Alauda Ruiz de Azúa se ha alzado con el Premio Goya 2026 a la Mejor Dirección por 'Los Domingos'.
Competía con Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas'; Carla Simón, por 'Romería'; Oliver Laxe, por Sirat; y Albert Serra, por 'Tardes de soledad'.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
