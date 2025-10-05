Taylor Swift arrasa en los cines con 'Showgirl' y ha recaudado la friolera de 79 millones de dólares este fin de semana (67,3 millones de euros). En EEUU ha recaudado 33 millones de dólares (28.1 millones de euros) y 46 millones de dólares (39,1 millones de euros) en el extranjero, según publica la revista Hollywood Reporter. 'Showgirl' filme que ha servido para promocionar la salida del nuevo disco de la estrella del pop ha logrado cifras descomunales para una "experiencia cinematográfica" de 89 minutos que no es ni una película de concierto ni un documental, sino más bien una (inteligente) estrategia promocional para el nuevo álbum de Swift.

Esa es una cifra impresionante para lo que se describe como una "experiencia cinematográfica" que solo se exhibe durante tres días en cines. En otras palabras, no se trata de una película de concierto ni de un documental, sino de un evento promocional que coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum, 'The life of a showgirl', que salió el viernes y ya está batiendo récords de ventas. El evento de 89 minutos en pantalla grande combina vídeos musicales, imágenes del detrás de cámaras y una serie de vídeos con las letras de las canciones de su nuevo álbum. Y el broche de oro es el estreno mundial del vídeo musical del sencillo 'The fate of Ophelia', que ella dirigió.

Mujer de negocios

No es el primer bombazo en los cines de la cantante norteamericana, una hábil mujer de negocios experta en sacar máxima rentabilidad a su trabajo. En 2023, 'Taylor Swift: The Eras Tour' catapultó a Swift al estrenarse con una recaudación récord de 93,2 millones de dólares (79,3 millones de euros) en EEUU y va camino de convertirse en la película de conciertos más taquillera de todos los tiempos, con 261,6 millones de dólares (137,6 millones de euros) en ventas de entradas a nivel mundial. La superestrella y su equipo financiaron dicho proyecto con 15 millones de dólares, eludiendo el sistema de estudios de Hollywood al asociarse con AMC Theatres para distribuir la película. El circuito cinematográfico también estrena 'Showgirl' en colaboración con Variance Films en EE. UU. y Canadá, y con Piece of Magic Entertainment en otros mercados internacionales.