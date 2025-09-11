Stephen King revela sus 10 películas favoritas: clásicos que nadie puede perderse

El cine continúa siendo una de las grandes pasiones colectivas: cada año, millones de personas se reúnen frente al televisor o en salas para experimentar esas emociones que solo los filmes pueden despertar en nosotros. En tiempos de streaming y sobreabundancia de contenido, que un autor reconocido comparta sus recomendaciones personales funciona como un auténtico imán para quienes buscan qué ver sin perderse entre tantas opciones.

Recientemente, Stephen King ha utilizado su cuenta en la red social X para compartir sus diez películas preferidas, dejando claro que excluye aquellas basadas en sus propias obras (como Misery, The Shawshank Redemption, The Green Mile o Stand by Me).

La selección incluye clásicos como Sorcerer (1977), The Godfather: Part II (1974), The Getaway (1972), Groundhog Day (1993), Casablanca (1942), The Treasure of the Sierra Madre (1948), Jaws (1975), Mean Streets (1973), Close Encounters of the Third Kind (1977) y Double Indemnity (1944).

¿Por qué sus gustos cuentan?

Stephen King es uno de los escritores contemporáneos más influyentes, especialmente en los géneros de terror, suspense y fantasía. Nació en Portland (Maine, EEUU) en 1947, y desde los 70 ha publicado decenas de novelas y cuentos que se han convertido en referentes literarios: Carrie, It, El resplandor, Cementerio de animales, entre muchos otros.

Además de escritor, King ha sido testigo y protagonista del impacto del cine sobre sus propias obras: muchas de ellas han sido adaptadas al cine y la televisión, con éxitos críticos y de público, aunque no siempre con su aprobación total (él ha expresado críticas hacia algunas adaptaciones). Sus recomendaciones cinematográficas, por lo tanto, no solo reflejan su sensibilidad como autor, sino también su experiencia directa con cómo una historia puede cobrar vida en imágenes.