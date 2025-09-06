Jim Jarmusch conquista el León de Oro de Venecia con 'Father Mother Sister Brother'

El cineasta estadounidense Jim Jarmusch se ha alzado este sábado con el León de Oro a la mejor película del 82º Festival de Venecia por su 'Father Mother Sister Brother', una tragicomedia sobre las relaciones familiares mientras que la gran favorita, 'The voice of Hind Rajab' ('La voz de Hind Rajab'), de Kaouther ben Hania, sobre la guerra de Gaza, se llevó el Gran Premio del Jurado.

Con una película divida en tres capítulos sobre las relaciones familiares y llena de estrellas -como Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, Vicky Krieps o Tom Waits-, Jarmusch se hizo con el premio más importante de la Mostra.

El jurado, presidido por el cineasta estadounidense Alexander Payne, concedió el segundo galardón más importante, el León de Plata-Gran Premio, al filme que más impactó este año en Venecia.

El filme de Ben Hania reconstruye el asesinato de la niña de seis años Hind Rajab en enero de 2024 por disparos del Ejército israelí. Y lo hace utilizando las grabaciones reales que la pequeña mantuvo con la Media Luna Roja, a la que pedía ayuda, mientras la burocracia impedía mandar una ambulancia a salvarla.

En cuanto al León de Plata a la mejor dirección fue para el estadounidense Benny Safdie por 'The Smashing Machine' que cuenta la historia real del profesional de la lucha Mark Kerr, interpretado por Dwayne 'La roca' Johnson.

Tony Servillo y Xin Zhilei, mejores actor y actriz

Las mejores interpretaciones, que reciben la Copa Volpi, fueron para el italiano Tony Servillo y la china Xin Zhilei.

Servillo interpreta al presidente italiano en el filme 'La Grazia, de Paolo Sorrentino, mientras que Zhilei es la protagonista de 'The sun rises on us all', la historia del rencuentro de una pareja.

Los franceses Valérie Donzelli y Gilles Marchand se llevaron el premio al mejor guion por 'Á pied d'oeuvre', adaptación de un libro autobiográfico de Frank Curtes, que cuenta cómo se topó con la precariedad laboral al dejar su trabajo de fotógrafo para cumplir su sueño de ser escritor.

El palmarés de la sección oficial se completó con el Premio Especial del Jurado, que fue para el documental 'Sotto le nuvole', del italiano Gianfranco Rosi, sobre la vida que rodea al Vesubio.