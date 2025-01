Pilar Palomero: "En una experiencia tan oscura como la muerte también hay momentos de luz"

Pilar Palomero llegó el miércoles a Pontevedra, pero retomará su agenda llena de compromisos hoy mismo. "Es la vida que hemos elegido", decía mientras se reía. Su película, a la que la crítica ha definido como "el mejor cine posible, sobre la mejor humanidad" o "viaja desde las entrañas de su autora para impactar de lleno en las nuestras", trata el duelo ahondando en el amor más humano. Y en medio de todo ese dolor surgen esos "destellos" de luz, lo sabe porque, aunque no es autobiográfica, sí vivió la pérdida de alguien imprescindible para ella.

¿Estamos ante una oda a la familia o el amor?

Para mí es una película sobre el paso del tiempo. Sobre la desaparición. Una reflexión sobre lo que dejamos tras nosotros. Sobre el tiempo que perduramos en los demás. Y, además, es una película que habla sobre el amor, no el amor romántico sino el que hay entre los seres humanos. Y lo importante que es cuidarnos, pero no ante la enfermedad, sino en nuestra cotidianeidad en todo lo que tiene que ver con los afectos.

¿Qué van a descubrir hoy los pontevedreses al ver 'Los destellos'?

Tengo ganas de comprobarlo en el coloquio porque depende mucho de cada público, de cada ciudad. Te vas encontrando diferentes reacciones. Lo que sí que he visto más es gente que conecta a nivel vivencial. Todos hemos perdido a alguien y hemos tenido la muerte muy próxima, que nos ha mostrado un modo distinto ante cómo queremos vivir.

¿A usted le ha pasado? ¿Es el origen de esta idea?

Sí., sí, sí. Pero no es el origen, la película es una adaptación de un relato de Eider Rodríguez, 'Un corazón demasiado grande', la película es muy fiel al relato. Conectó conmigo mucho, yo no soy ninguno de los personajes, ni falta que hace, pero sí que tenía las ganas de querer transmitir cómo había sido enfrentarme a la muerte. Y sobre todo, lo importantes que son esos momentos de luz que puede haber en una experiencia tan oscura como la muerte. Por eso los destellos, hay muchos tipos y cada uno ve los que puede o tiene. Y en mi caso fue el amor que recibí de mis conocidos y familiares. Ahí entendí para qué sirve un velatorio. El velatorio no es para despedirse de la persona que se va, es para acompañar a la persona que se despide, ellos te paran el golpe. Me parece que ahí hay mucho amor. En situaciones muy dramáticas también puede haber mucha belleza.

¿Cuál es el triunfo de esta no pareja?

Da igual que hayan sido pareja, puede parecer que el vínculo que hay entre ellos va de perdón o de que de repente se pueden volver a enamorar, se reencuentran... En absoluto. No tiene nada que ver con el amor romántico, está a años luz. Tampoco con el perdón. No tienen nada que perdonar, porque es una pareja que se ha roto como se rompen las parejas, porque el amor empieza y el amor acaba, y no tiene que ocurrir nada dramático ni drástico para que durante años estés sin hablarte con alguien. El simple desamor te separa de alguien. Esto es humanidad. Cómo no vas a hacer algo por un ser humano que lo necesita.

¿Algún proyecto sin el que no pudiera pasar en su carrera?

Hay tantas cosas que me gustaría hacer. En un coloquio alguien me cuenta la historia de su vida y ya pienso que ahí hay una película. Cada uno de nosotros llevamos una película dentro. Lo personal, lo íntimo y lo contradictorio me interesan, creo que es lo verdaderamente humano.

