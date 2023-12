Tras un año complicado para la promoción de las películas internacionales, pues la huelga de actores les prohibía cualquier forma de trabajo, llega 2024 con una prometedora lista de estrenos que estarán marcados por segundas, terceras y hasta cuartas partes, y un puñado de originales que llevan (casi todos) apellidos ilustres.

Es el caso de 'Pobres criaturas', de Yorgos Lanthimos, con una espectacular Emma Stone; 'La zona de interés', de Jonathan Glazer; 'Rivales', de Luca Guadagnino; 'Merrily We Roll Along', de Richard Linklater; 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, 'Juror #2', de Clint Eastwood, o 'Ferrari', de Michael Mann.

Sin perjuicio de que siempre viene bien ver la película de la que parte una secuela, la lista que viene a continuación y los directores que las firman auguran que el recuerdo sera suficiente para un feliz aterrizaje en salas y habrá un montón de espectadores pendientes de llenarlas.

Segundas partes que serán buenísimas, seguro

Hablamos de 'Del revés 2', con la imbatible propuesta de ver a Riley (protagonista de 'Del revés', 2015) llegando a la adolescencia con su avalancha de sensaciones y una nueva emoción, la ansiedad, en ese cerebro suyo que sigue dando cancha a Tristeza, Alegría, Miedo, Ira y Asco, y de 'Bitelchús 2', con la que Tim Burton cumple su promesa de recuperar a la familia Maitland, Bárbara y Adam, nada menos que 25 años después.

Otra 'joya' que vuelve del pasado lejano es 'Gladiator 2', también recuperada por el director de la primera del año 2000, Ridley Scott, que ficha a Pedro Pascal para sustituir a un insustituible Russell Crowe de 36 años y en plenas facultades físicas.

Inmediata en el tiempo, la superesperada 'Dune: Parte Dos', dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, que hizo la primera en 2021, y que mantiene a Timothée Chalamet de protagonista.

Ya sin el '2' detrás, llegan 'Mufasa: The Lion King' (Barry Jenkins), precuela del éxito de Disney de 2019 'El Rey León', rodada en imágenes generadas por ordenador, y 'Alien: Romulus', en la que el uruguayo Fede Álvarez recrea el universo de la original 'Alien: El octavo pasajero' de 1979.

Más cerca, la segunda parte de 'Joker' (2019), 'Joker: Folie a Deux', que asume el propio Todd Phillips, y de la que se sabe lo suficiente: que estarán Joaquin Phoenix y Lady Gaga, o 'Los Tres mosqueteros: Milady' (2024), continuación de 'D'Artagnan' (2023), ambas de Martin Bourboulon, con Vincent Cassel, Eva Green y Louis Garrel.

Y 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' (Kenji Kamiyama), enésima recreación del libro de Tolkien desde 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo' (2001), esta vez, en una versión animada, precuela ambientada 183 años antes de lo ocurrido en la trilogía.

Los 'caramelitos' del 24

Muy apetecible la llegada de 'The Book of Clarence' -cuyo cartel recuerda sospechosamente a la Última Cena-, por sus protagonistas: Benedict Cumberbach, James McAvoy, David Oyelowo y Omar Sy, igual que pasa con la española 'Valle de Sombras', dirigida por Salvador Calvo ('Los últimos de Filipinas', 2016), un thriller de supervivencia en el Himalaya con Miguel Herrán, Susana Abaitúa y Alexandra Masangkay.

Y para hacerle la ola, Sam Blitz Bazawule por su adaptación musical de 'El color púrpura' que mantiene el título de 1985 de Steven Spielberg y encara 2024 con un montón de reconocimientos.

Además se estrenan 'El reino del planeta de los simios' (Wes Ball); 'Cazafantasmas: Imperio helado' (Gil Kenan), 'Godzilla x Kong: The New Empire' (Adam Wingard), 'Furiosa' (George Miller), 'Ballerina' (Len Wiseman), 'Deadpool 3' (Shawn Levy) y 'Kung Fu Panda 4'.

Santiago Segura, 'Locomía', Medem y Jaurrieta

No puede empezar el año sin un estreno de Santiago Segura, en racha con el cine familiar tras arrasar con los 'Torrente', ahora con la cuarta parte de 'Padre no hay más que uno', de nuevo con Toni Acosta, Leo Harlem, Loles León y Silvia Abril, y los niños Luna Fulgencio, Sirena y Calma Segura, y la debutante Blanca Ramírez.

Julio Medem vuelve a las salas con 'Minotauro, Picasso y las mujeres del Guernica', con un impresionante Pablo Derqui en el papel del genio malagueño, y Paula Ortiz aporta su versión de 'Hildegart', con Najwa Nimri como la madre obsesionada con la perfecta feminista.

Andrea Jaurrieta presenta (por fin) su segundo largo, 'Nina', tras la remarcable 'Ana de día' (2018), con Patricia López Arnáiz y Darío Grandinetti; Cesc Gay (director de 'Truman') regresa con otra comedia, 'Mi amiga Eva', y de otro catalán multipremiado, Carlos Marques-Marcet, llegará 'Polvo serán', con Ángela Molina.

Habrá nueva película de Isaki Lacuesta, 'Segundo premio'; el debut de Eva Hache como directora, 'Un mal día lo tiene cualquiera', sobre el cómic 'Idiotizadas', de Moderna de Pueblo; 'La estrella azul', una deliciosa coproducción española-argentina de Javier Macipe cargada de buena música, y 'Los pequeños amores', tercer largo de Celia Rico tras la impresionante 'Viaje al cuarto de una madre' (2018).

Y dos propuestas más, 'Disco, Ibiza, Locomía', la versión de Kike Maíllo sobre el peculiar grupo de electro-pop de finales de los 80, y 'Dragonkeeper', la nueva animación firmada por Salvador Simó ('Buñuel en el laberinto de las tortugas', 2018).