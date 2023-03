Aunque lejos de 'Todo a la vez en todas partes', 'Sin novedad en el frente', la película alemana dirigida por Edward Berger, brilló en los premios Oscar al conquistar cuatro estatuillas, entre ellas la de mejor banda sonora, obra de Volker Bertelmann. En este apartado, la cinta se impuso a 'Close' (Bélgica) de Lukas Dhont, 'The Quiet Girl' (Irlanda) 'EO' (Polonia) de Jerzy Skolimowski y 'Argentina 1985'.

Los otros tres premios que se llevó el filme fueron los de mejor fotografía (James Friend), mejor diseño de producción (Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper) y mejor película internacional.

Además, en el apartado musical 'Naatu Naatu', el famoso tema de la película 'RRR' que se ha hecho viral en redes, ganó el Oscar a la mejor canción, convirtiéndose en la primera composición india que lo consigue. El compositor M.M. Keeravaani y el autor de la letra de este tema tan aplaudido, Chandrabose, salieron a recoger el galardón.

Keeravani utilizó una melodía muy conocida, la de la canción 'Top of the world' ('En la cima del mundo') de The Carpenters, para cantar cómo se sentía y señalar que era "la hora" que esperaba "todos los indios", que era colocar esta canción "en la cima del mundo". Las cinco canciones nominadas fueron interpretadas en distintos momentos de la gala, en actuaciones muy dispares, desde la más sencilla, por parte de Lady Gaga, hasta la más espectacular, con el baile que acompañó a 'Naatu Naatu'.

Lady Gaga, que había llegado a la ceremonia vestida de gala, se retiró buena parte del maquillaje y se puso unos vaqueros rotos y una camiseta para interpretar 'Hold My Hand', la canción que compuso para 'Top Gun: Maverick'. Un tema que, según contó con la voz entrecortada, había compuesto en su sótano y era "muy personal" para ella. "Todos necesitamos algún héroe en algún momento, tú puedes ser tu propio héroe incluso cuando te sientes roto por dentro", dijo la cantante y actriz, cuya aparición en esta ceremonia fue una sorpresa de última hora.

Sí era esperada la presencia de Rihanna, que en una actuación muy aplaudida interpretó 'Lift Me Up', el tema principal de 'Black Panther: Wakanda Forever'. La cantante de Barbados, que protagonizó el espectáculo del descanso de la pasada Super Bowl, su vuelta a los escenarios tras siete años y el momento que eligió para mostrar su embarazo, volvió a brillar en un gran acontecimiento con esta balada.

Otro gran momento lo protagonizaron David Byrne y Mitski cuando interpretaron 'This Is a Life', la canción de 'Todo a la vez en todas partes'. Byrne llevaba "dedos salchicha" como los de la protagonista de la película, Michelle Yeoh. Sofia Carson y Diane Warren interpretaron la canción compuesta por ésta última, 'Applause', para la película 'Ellas hablan'.