Pese a que Halloween no es una tradición española, cada vez son más los adeptos que se animan a celebrar la noche más terrorífica del año. Ir de casa en casa en busca de chucherías no está muy extendido en España, pero ya no resulta extraño ver a gente disfrazada el 31 de octubre. También que se acumulen las fiestas de disfraces para bailar hasta la madrugada. Que el 1 de noviembre sea festivo en todo el país ayuda.

Pero hay más planes que hacer en la Noche de los Difuntos. Algunos no tienen por qué implicar necesariamente salir de casa. Una cena con amigos o una tarde de juegos con los más pequeños siempre son buenas opciones. Y lo que nunca puede faltar para pasar miedo por la noche es una buena película de terror. Con el auge de las plataformas de streaming la oferta de ha multiplicado y es fácil perderse entre un catálogo casi infinito. Por eso, hemos seleccionado cinco de las películas más vistas en Netflix. Y las hay para todos los gustos. 'Verónica' 'La Casa de Papel' no ha sido el único fenómeno español que ha arrasado en Netflix. También ha roto toda las previsiones 'Verónica', la película de Paco Plaza basada en la misteriosa muerte de una joven que tuvo lugar en el madrileño barrio de Vallecas en los 90. El filme protagonizado por la joven Sandra Escacena es tan terrorífico que, según los datos de la plataforma, la gente no puede terminar de verlo. La película relata cómo Verónica intenta contactar con los muertos usando un tablero de Ouija durante un eclipse solar. A partir de ese momento, la joven y su familia comienzan a sufrir extraños y amenazantes fenómenos sobrenaturales que desembocan en un aterrador y peligroso caos en su propia casa. 'La matanza de Texas' (2022) Leatherface vuelve a desatar el terror en el regreso de 'La matanza de Texas'. Secuela directa de la película original de 1974 dirigida por Tobe Hooper, la cual presentó a la retorcida y macabra familia Sawyer y a uno de los personajes más reconocidos del cine de terror. 'La masacre de Texas' de Netflix comienza con la narración de los grotescos asesinatos que ocurrieron el 18 de agosto de 1973 y cómo la única superviviente nunca habló públicamente sobre su trauma... hasta ahora. 'Ouija. El origen del mal' 'Ouija: El Origen del mal' en una precuela de la cinta de terror estrenada en 2014 que vuelve a escarbar en la leyenda de la tabla mágica a través de otra aterradora historia de la que os presentamos un clip en exclusiva. En esta ocasión, este largometraje nos traslada hasta en año 1965 en Los Ángeles. Una madre viuda y sus dos hijas añaden un nuevo truco a sus sesiones de espiritismo e involuntariamente abren su casa a un auténtico espíritu maligno. 'La cumbre escarlata' Con la firma de Guillermo del Toro, esta película es un oscuro cuento de hadas que mezcla el terror psicológico y una bella y muy cuidada estética gótica. Una joven escritora norteamericana, Edith Cushing, se enamora de un apuesto inglés, Thomas Sharp, que ha llegado a la ciudad en busca de financiación para futuros negocios. Cuando el padre de la joven muere en extrañas circunstancias, Thomas convence a Edith para que le acompañe a su lujosa mansión familiar, Allerdalle Hall, una enorme propiedad de estilo gótico escondida en los montes de Inglaterra y plagada de misterios y peligros. 'La casa del reloj en la pared' Una película para que los más pequeños de la casa se metan de lleno en el espíritu de Halloween. En ella, un huérfano, su tío brujo y su excéntrica vecina deben encontrar un reloj escondido dentro de las paredes de su mansión antes de que desate el mal. Jack Black y Cate Blanchett completan el reparto.