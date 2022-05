La actriz francesa Juliette Binoche recibirá un Premio Donostia del Festival de San Sebastián, que se celebra del 16 al 24 de septiembre. Además, la actriz francesa protagoniza el cartel oficial de la 70 edición del festival.

En rueda de prensa en San Sebastián, el director del Zinemaldi, José Luis Rebordinos, ha informado de que Binoche recogerá la distinción en una gala en el Palacio de Congresos Kursaal que incluirá la proyección de 'Avec amour et acharnement (Fuego)', película dirigida por Claire Denis con la que ésta ganó el Oso de Plata a la Mejor dirección en el último Festival de Berlín.

Binoche, ganadora de un Óscar por su trabajo en 'The English Patient' ('El paciente inglés', Anthony Minghella, 1996), visitará la ciudad por cuarta vez para recibir uno de los Premios Donostia de este año en reconocimiento a "una dilatada carrera en la que ha encarnado a cerca de 75 personajes, desde heroínas poderosas a seres frágiles, pasando por personajes históricos, roles dramáticos y papeles cómicos".

La compañía donostiarra Dimensión, encargada de elaborar los carteles de este año, ha empleado un retrato de Juliette Binoche captado por la fotógrafa Brigitte Lacombe para crear el póster oficial de la 70 edición en el que destaca el nombre de la actriz.

El resto de carteles de las diferentes secciones supone "un homenaje a la mirada y a todas las formas de mirar la vida y el cine", ha explicado Rebordinos.

#70SSIFF 🏆 Juliette Binoche protagoniza el cartel oficial de la 70 edición y recibirá uno de los Premios Donostia



📸 La compañía donostiarra @dimentweets ha diseñado el póster a partir de un retrato de la fotógrafa Brigitte Lacombe https://t.co/YmHJmX6bHP pic.twitter.com/k8q7XES5qq — Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) 13 de mayo de 2022

Zinemira, la sección dedicada al cine vasco, tendrá por primera vez su propio cartel dentro de una colección de imágenes que pretenden ser "un homenaje a la mirada y a todas las formas de mirar la vida y el cine". Según ha recordado Guille Viglione, responsable de Dimensión, "el cine es una forma de mirar, el director construye una realidad filtrada por su mirada, el espectador ensancha su visión del mundo y los intérpretes miran a cámara para transmitir la esencia de su personaje".

"En estos tiempos dispersos, cuantas más cosas pretendemos ver, menos tiempo nos queda para observar", ha apuntado, para añadir que "detener la mirada en algo, es apreciarlo".

Binoche (París, 1964) debutó en el cine con 'Liberty Belle' (Pascal Kané, 1983), a la que siguieron algunos papeles en obras de cineastas como Jean-Luc Godard ('Je vous salue, Marie /Yo te saludo, María', 1985), Jacques Doillon ('La vie de famille', Sección Oficial, 1985) o André Techiné ('Rendez-vous/ La cita', 1985), con quien volvió a coincidir años más tarde en 'Alice et Martin' ('Alice y Martin', 1998). La icónica 'Mauvais sang' ('Mala sangre', 1986) supuso su primera colaboración con Leos Carax, a cuyas órdenes también filmó 'Les amants du Pont-Neuf' ('Los amantes del Pont-Neuf', 1991).

Desde los inicios de su carrera ha alternado títulos rodados en francés con otros muchos realizados en inglés como las adaptaciones literarias de 'The Unbearable Lightness of Being' ('La insoportable levedad del ser', Philip Kaufman, 1988), 'Wuthering Heights' ('Cumbres borrascosas', Peter Kosminsky, 1992) o 'Damage' ('Herida', Louis Malle, 1992), en las que actuó con Daniel Day-Lewis, Ralph Fiennes y Jeremy Irons, respectivamente.

Binoche encarnó a una mujer en duelo en la película que inauguró la célebre trilogía de Krzysztof Kieslowski, 'Trois couleurs: Bleu' ('Tres colores: Azul', Zabaltegi, 1994), por cuyo trabajo recibió el Premio a la Mejor actriz en el Festival de Venecia y un Premio César, distinción a la que ha optado en nueve ocasiones más. También fue la novelista George Sand en 'Les enfants du siècle' ('Confesiones íntimas de una mujer', Diane Kurys, 1999). Pero el reconocimiento internacional masivo le llegó gracias a su personaje de enfermera en 'The English Patient' ('El paciente inglés', 1996), que le proporcionó el Óscar a la Mejor actriz de reparto y el Premio a la mejor actriz en el Festival de Berlín.

Ha trabajado al mando de cineastas europeos como Jean-Paul Rappeneau, que clausuró fuera de concurso la Sección Oficial del Festival de San Sebastián con 'Le hussard sur le toit' ('El húsar en el tejado', 1995); Chantal Akerman ('Un divan à New York / Romance en Nueva York', 1996), Patrice Leconte ('La veuve de Saint-Pierre / La viuda de Saint-Pierre', 2000), Lasse Hallström ('Chocolat', 2000), John Boorman ('Country of My Skull/ Un país en África', 2004) y Michael Haneke, con quien ha rodado 'Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages' ('Código desconocido', 2000) y 'Caché' ('Escondido', 2005). En 2002, además, protagonizó 'Décalage horaire' ('Jet Lag', Danièle Thompson).

FILMOGRAFÍA

Otros títulos de su filmografía incluyen 'Mary' (Abel Ferrara, Perlak, 2005), 'Le voyage du ballon rouge' ('El vuelo del globo rojo', Hou Hsiao-Hsien, 2007), 'Disengagement' (Amos Gitai, 2007) y 'Shirin' (Abbas Kiarostami, 2008), con cuyo director volvió a trabajar en 'Copie conforme' ('Copia certificada', 2010), una historia de amor ambientada en la Toscana que le valió el Premio a la Mejor actriz en el Festival de Cannes.

Entre sus últimos trabajos figuran 'La vérité' ('La verdad', Perlak, 2019), de Hirokazu Koreeda, con quien la actriz viajó a San Sebastián por tercera vez, y 'Ouistreham' ('En un muelle de Normandía', Emmanuel Carrère, 2021), que el año pasado participó en Perlak y se alzó con el Premio del Público Ciudad de San Sebastián a la mejor película europea.