Suerte dispar para los españoles en los Oscars 2022. Tres de los cuatro nominados se fueron de vacío de la 94.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood ya que ni Penélope Cruz, nominada a mejor actriz por 'Madres paralelas'; ni Javier Bardem, candidato al Oscar al mejor actor por 'Ser los Ricardo'; ni Alberto Iglesias, nominado por la música de 'Madres paralelas' se hicieron con la ansiada estatuilla. Sí se llevó el premio en cambio 'El limpiaparabrisas', el cortometraje de animación dirigido por Alberto Mielgo y producido por Leo Sánchez.

Esta era la cuarta nominación para Javier Bardem, que logró su primera nominación en el año 2000 gracias a su aplaudida encarnación del escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas en 'Antes que anochezca', pero el Oscar al mejor actor protagonista fue para Russel Crowe por Gladiator. Sí se hizo con la estatuilla en su segunda nominación, la que consiguió en 2008 como mejor actor de reparto por su interpretación del frío asesino en serie Anton Chigurh en 'No es país para viejos' de los hermanos Coen.

Después, el actor español estuvo también nominado como mejor actor protagonista en 2011 por 'Biutiful', el filme escrito y dirigido por el mexicano Alejandro G. Iñárritu. El premio fue finalmente para Colin Firth por su trabajo en 'El discurso del rey'. En esta edición Bardem competía contra Benedict Cumberbatch ('El poder del perro'), Andrew Garfield ('tick, tick... Boom'), Denzel Washington (' La tragedia de Macbeth') y el polémico ganador, Will Smith ('El método Williams').

Esta era también la cuarta ocasión en la que Cruz optaba a la estatuilla. La primera nominación para la actriz española llegó en 2007 con su trabajo en 'Volver' de Pedro Almodóvar, aunque el premio fue para Helen Mirren por 'La reina'. Dos años después sí se hizo con el premio de la Academia como mejor actriz de reparto por su trabajo en 'Vicky Cristina Barcelona' de Woody Allen. Un premio, el de mejor actriz de reparto, al que también optó en 2010 por su trabajo a las órdenes de Rob Marshall en el musical 'Nine'.

Cruz estaba nominada al premio a la mejor actriz junto a Olivia Colman ('La hija perdida'), Nicole Kidman ('Ser los Ricardo'), Kristen Stewart ('Spencer') y a Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye') que partía como favorita y finalmente se impuso

La conseguida por 'Madres paralelas' era la cuarta nominación al Oscar también para Alberto Iglesias. Un premio al que optó, todas ellas sin galardón por sus trabajos en 'El jardinero fiel' (2005), 'Cometas en el cielo' (2007) y 'El topo' (2011).

Iglesias competía en esta categoría contra Germaine Franco ('Encanto'), Nicholas Brittel ('No mires arriba'), Jonny Greenwood ('El poder del perro') y el que finalmente fue galardonado, Hans Zimmer ('Dune').

Triunfo de 'El limpiaparabrisas'

La de 'El limpiaparabrisas' fue, en cambio, la primera nominación para Alberto Mielgo, que ya cuenta en su palmarés con cuatro Emmy y dos Annieo y ahora también con un Oscar. Un premio, el de mejor cortometraje de animación, al que también optaban 'Affairs Of The Art', dirigido por Joanna Quinn; 'Bestia' de Hugo Covarrubias; 'Peti Roja' de Dan Ojari y Michael Please; y Boxballet del ruso Anton Dyakov.

Al recoger el premio, el cineasta destacó la importancia de que cuatro de los cortometrajes de animación nominados fueran destinados al público adulto y reivindicó el género como una poderosa herramienta para contar historias. "Esto es solo el principio de lo que podemos hacer gracias a la animación", proclamó.