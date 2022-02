Andrew Dominik: "La música de Nick Cave es la banda sonora de mi vida"

Hace seis años estrenó el documental 'One more time with feeling' (2016), en el que el músico Nick Cave se abría en canal acerca de la reciente muerte de Arthur Cave, uno de su hijos. Mientras espera el momento idóneo para estrenar su esperadísimo biopic de Marilyn Monroe, 'Blonde', el cineasta australiano acaba de estrenar en la Berlinale otra magnífica película de no-ficción centrada en su compatriota y amigo, 'This much I know to be true’, en la que Cave interpreta temas pertenecientes a sus dos discos más recientes, 'Ghosteen' (2019) y 'Carnage' (2021).

¿Puede decirse que 'This much I know to be true' es el reverso luminoso de 'One more time with feeling'?

En efecto. Aquella película previa mostraba a un Nick devastado por el dolor, que trataba de procesar el trauma causado por la muerte de su hijo. En esta, en cambio, lo vemos totalmente recuperado. A decir verdad, jamás pensé que lograría sobreponerse como lo ha hecho. Ha comprendido que, cuando la vida de cualquier persona llega a cierto punto, se convierte esencialmente en una sucesión de pérdidas, y que llegado el momento lo perderemos absolutamente todo. Y adquirir consciencia de eso lo ha dotado de cierta paz interior. Es más lúcido que nunca antes, y más responsable, y mejor persona. Y es feliz.

Y, sin embargo, sus canciones siguen trasmitiendo tristeza. La mayoría de los temas de 'Ghosteen' y 'Carnage' son como réquiems.

Sí, y el resto son canciones de amor a su chica, Susie; está muy preocupado por ella porque sabe que el 80 por ciento de parejas que pierden a un hijo acaban separándose, y le aterra perderla. Nick sigue sintiendo dolor, pero ya no sufre. Y me pareció muy interesante documentar ese estado tan particular. También me sentí conmovido por la posibilidad de poner imágenes a esas canciones porque, cuando Nick las estaba componiendo, también yo me encontraba en un momento muy delicado. No es algo de lo que me apetezca hablar.

No es habitual que un cineasta dirija dos películas sobre el mismo músico. ¿Qué significa la música de Nick Cave para usted?

Es la banda sonora de mi vida. Empecé a escucharla cuando tenía 20 años, y ahora tengo 55. Y lo conozco personalmente desde que empecé a salir con su exnovia Diana, justo después de que él rompiera con ella y le dedicara un disco entero, 'Tender prey' (1988). Me fascina la evolución radical que ha experimentado desde que irrumpió al frente de su primera banda, The Birthday Party. En el mundo del rock, la mayoría de carreras duran no más de cinco años, y él lleva más de 40. Y nunca había tenido tanto éxito como ahora.

¿Y qué significa para usted Marilyn Monroe? ¿Por qué decidió rodar un 'biopic' sobre ella, 'Blonde'?

Todas mis novias han sido actrices, así que supongo que me siento naturalmente inclinado hacia ellas. Y Marilyn Monroe fue una niña a la que nadie quería hasta que se convirtió en la mujer más deseada del mundo, y entonces se suicidó. Es un perfil con el que empatizo por varios motivos. Y de eso también prefiero no hablar.

"La polémica de 'Blonde' me parece un sinsentido. Cualquier episodio de 'Euforia' tiene mayor carga sexual'

'Blonde' aún no se ha estrenado por lleva mucho tiempo envuelta de controversia, al parecer a causa de sus escenas de sexo. ¿Qué efecto ha tenido en usted?

Solo voy a decir que la polémica me parece un sinsentido. Cualquier episodio de 'Euforia' tiene mayor carga sexual que 'Blonde'. Y vivimos en un mundo en el que la canción más importante del año se titula 'Wet-Ass Pussy' [en castellano, 'un coño bien mojado']. ¿Por qué no nos dejamos de hipocresías?

Señor Dominik, usted siempre ha hablado sin reparos acerca de sus problemas de oído. ¿Cómo afectan a su trabajo como cineasta?

Durante los rodajes me paso el día gritando a todo el mundo con la esperanza de que como respuesta ellos también me gritarán a mí, y así los podré oír. Suele funcionar. Cuando rodé varios episodios de la serie 'Mindhunter', sin embargo, fui incapaz de evitar que todo el equipo me hablara exclusivamente entre susurros. A menudo me veía obligado a elevar tanto el volumen de mis audífonos que me acababan pitando en los oídos. Y seguía sin oír a esos tipos.