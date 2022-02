El wéstern no es terreno exclusivo de hombres y los premios Oscar tampoco. Este martes, al anunciarse las nominaciones para la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán el 27 de marzo en Los Ángeles, 'El poder del perro' ha desplegado toda su potencia y se ha colocado como máxima favorita con 12 nominaciones, incluyendo una con la que la neozelandesa Jane Campion hace historia como primera mujer nominada dos veces en categoría de dirección.

La rotunda obra estrenada en Netflix y en salas de cine con la que Campion ha adaptado la novela de Thomas Savage es una de las diez candidatas a mejor película, una lista donde también entran la segunda máxima nominada, 'Dune' (10 candidaturas) y 'West Side Story' de Steven Spielberg y 'Belfast', que tienen siete nominaciones cada una. Y en ese decálogo de lo que los 9.847 miembros con derecho a voto de la Academia de Hollywood han elegido como lo mejor del año han entrado también 'Licorice Pizza', 'No mires arriba', 'El método Williams', 'El callejón de las almas perdidas', 'CODA' y 'Drive my car', con la que el japonés Ryûsuke Hamaguchi también ha conseguido nominaciones por la realización y el guion adaptado y película extranjera.

En esa última categoría no ha entrado 'El buen patrón' pero no han faltado nominaciones españolas. Javier Bardem, que ganó como actor de reparto por ‘No es país para viejos’ vuelve como protagonista de ‘Being the Ricardos’ a luchar por una estatuilla por la que ya compitió con ‘Antes que anochezca’ y ‘Biutiful’. Para lograrla deberá superar el trabajo de Benedict Cumberbatch en 'El poder del perro', el de Denzel Washington en el ‘Macbeth’ de Joel Coen, el de Will Smith en ‘El método Williams’ y el de Andrew Garfield en ‘Tick Tick Boom’.

No menos difícil lo tendrá Penélope Cruz, ganadora en categoría de reparto por ‘Vicky Cristina Barcelona’ y también nominada por ‘Nine’, que de la mano de Pedro Almodóvar, como hizo con ‘Volver’, lucha otra vez por el Oscar como actriz protagonista, esta vez por ‘Madres paralelas’, un trabajo por el que el compositor Alberto Iglesias suma también su cuarta nominación (tras las que obtuvo por las bandas sonoras de ‘El topo’, ‘Cometas en el cielo’ y ‘El jardinero fiel’). La madrileña comparte categoría con Nicole Kidman por su interpretación de Lucille Ball junto a Bardem, Olivia Colman por 'The Lost Daughter', la Lady Di de Kristen Stewart en ‘Spencer’ y Jessica Chastain, protagonista de ‘Los ojos de Tammy Faye”.

Alberto Mielgo y Leo Sánchez, además, han colocado ‘El limpiaparabrisas’ entre los cinco nominados a corto de animación.