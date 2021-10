Se llama C (Marta Nieto) y es una diseñadora de sonido cuyo trabajo consiste en grabar efectos, editarlos y mezclarlos. El estudio de grabación es su refugio ante las difíciles relaciones que mantiene con su expareja, su madre mayor y sus compañeros de trabajo hasta que un día descubrirá que, como si ella misma fuera una película más sonorizada, su cerebro ha comenzado a procesar el sonido más tarde que las imágenes que ve. Estos son los desazonantes cimientos sobre el que sustenta el drama sobre una mujer "fuera de sincro" 'Tres', del director catalán Juanjo Giménez, presentado este martes a competición en Sitges.

"En la idea original el protagonismo no recaía en ella sino que la protagonista era la desincronía misma. Luego decidí asociarla a un personaje, y que la desincronía externa se convirtiera en reflejo de su desincronía interna. Es una mujer que ha perdido su centro; no vive el presente, y está descolocada", afirma Giménez, flamante Palma de Oro en Cannes y candidato al Oscar por su cortometraje 'Timecode', en su visita ayer a Sitges. En verdad, lo que tiene el personaje no es exactamente un superpoder sino una anomalía que lo mismo le impide la comunicación que le permite oír y recoger todas aquellas palabras perdidas en el pasado inmediato. Algo fascinante como la propia película.

En este sentido, el director barcelonés admite que construir una película a partir de "la falta de sincronización en el sonido" era un auténtico reto. "Es algo que rechazamos, ya que cuando vemos imágenes fuera de sincronía intentamos que todo cuadre. Basar la estructura dramática en esto sabíamos que era un riesgo". El director ha puesto como ejemplo cuando hablamos por Skype o por Zoom "con el tiempo de espera que hay desde el momento en que dices algo y la persona con quien habla lo escucha". Un hecho este acentuado por la pandemia y las perpetuas conexiones a distancia. "En efecto, hoy en día el 'delay' forma parte de nuestro mundo", sentencia Giménez.

A su lado, Marta Nieto asegura que su personaje "es el más fantástico que he interpretado nunca". La protagonista de 'Madre' afirma que la experiencia para realizar Tres fue "rayana en la locura, la paranoia, porque era imaginar que estaban ocurriendo cosas que luego no sabía cómo iban a quedar. La verdad es que el resultado final es maravilloso. Tres es una joyita, muy original, preciosa".

'Tres' es la primera aproximación de Giménez al género, quien avanzó que ya está trabajando en un nuevo cortometraje aunque no "tendrá un toque fantástico", a pesar de que sentirse con él "muy a gusto".