'Mission: Impossible 7' y 'Top Gun: Maverick' formaron la artillería pesada con la que Paramount cerró a lo grande CinemaCon, que en su jornada final presentó las últimas y alucinantes locuras de toda una leyenda de la acción como Tom Cruise.

CinemaCon, el encuentro empresarial más importante del mundo sobre la gran pantalla, todavía tiene esta tarde en Las Vegas (EEUU) actos como el de Lionsgate o uno en el que participará la directora Patty Jenkins ('Wonder Woman', 2017). Sin embargo, todos los ojos estaban puestos este jueves en el evento de Paramount, que no solo no decepcionó sino que, probablemente, ofreció la presentación más excitante y original de toda la convención.

Para ello contaron con un genio de la publicidad de Hollywood como Cruise, un experto tanto en generar expectativas respecto a una película como en venderla posteriormente. El actor no acudió a Las Vegas ya que está ahora mismo en el set de las dos próximas entregas de 'Mission: Imposible'.

Pero mandó un mensaje en video, grabado mientras rodaba una espectacular escena de acción en un coche, en el que aseguraba a los asistentes de CinemaCon que estas cintas han sido concebidas "para que el público las vea en la pantalla grande de los maravillosos cines". En cualquier caso, esto solo fue un aperitivo de las emociones fuertes que Cruise y Paramount habían preparado para CinemaCon.

Una moto y un salto al vacío

Los fans del cine de acción adoran a Cruise porque siempre quiere hacer sus propias tomas sin recurrir a especialistas y, además, apuesta en cada película por "el más difícil todavía".

En este sentido, Paramount ofreció imágenes de cómo se rodó el que tal vez ha sido el mayor reto hasta ahora para Cruise. Para la séptima entrega de 'Mission: Imposible', que aterrizará en las salas el 27 de mayo de 2022, los responsables de la saga idearon una impresionante secuencia en la que Cruise va en moto, se tira de cabeza a un escalofriante precipicio en Noruega y encadena esa temeridad con un salto base.

Los fans de CinemaCon contemplaron asombrados cómo el actor aprendió motorbike y salto base y entrenó durante semanas solo para rodar esta barbaridad. "Esto es de lejos lo más peligroso que he intentado", admitió el intérprete de 59 años.

El clip de CinemaCon refleja cómo Cruise acelera a toda velocidad con su moto por una rampa construida al borde del precipicio, se arroja sin dudarlo al vacío y solo al final activa el paracaídas. No se contentó con hacerlo una vez ya que, para asegurarse de que todo quedaba bien registrado por las cámaras, hizo esta secuencia en seis ocasiones en un solo día.

Christopher McQuarrie, que se hizo cargo de 'Mission: Impossible - Rogue Nation' (2015) y 'Mission: Impossible - Fallout' (2018), es el director y guionista de la séptima y octava películas de la saga.

El regreso de 'Top Gun'

Los seguidores de Cruise tuvieron otra alegría más con el estreno de los primeros trece minutos de 'Top Gun: Maverick', la secuela del clásico ochentero 'Top Gun' (1986).

En ese adelanto, que como la mayoría de contenidos de CinemaCon no se ha hecho público en internet, muestra a un Maverick (Cruise) envejecido pero perfectamente reconocible con su chupa de cuero, sus gafas de aviador y su moto.

Maverick sigue siendo piloto militar y en el comienzo de la cinta se le ve desafiando las órdenes de un alto mando con malas pulgas que interpreta Ed Harris.

Estas primeras imágenes de 'Top Gun: Maverick', dirigida por Joseph Kosinski ('Oblivion', 2013), combinaron toques de comedia y acción con unas preciosas imágenes de aviones atravesando los cielos. Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly y Jon Hamm también participan en esta cinta que se estrenará el 19 de noviembre.

Al margen de Tom Cruise, Paramount también destacó otros títulos inminentes de su catálogo como 'Jackass Forever', 'The Lost City of D' y 'Clifford the Big Red Dog', que se proyectó entera en CinemaCon como estreno mundial.

Chris Aronson, el presidente de distribución en EEUU de Paramount, señaló desde el escenario de CinemaCon que el cine afronta momentos muy difíciles por culpa de la pandemia. "No podemos ignorar el hecho de que nuestra industria ha pasado por una agitación y continúa siendo desafiada como nunca antes", indicó.

No obstante, Aronson recordó que en múltiples ocasiones se ha profetizado la muerte de la gran pantalla y nunca ha sucedido pese a la aparición de la televisión, los DVD o el streaming. "Con cada nuevo giro hemos crecido más fuerte que antes", aseguró al subrayar que "la experiencia del cine es insustituible".

Aronson también dejó uno de los momentos más simpáticos de la convención al irrumpir en el escenario de la CinemaCon con un vehículo que simulaba estar impulsado por cohetes y que era un guiño a los disparates de los protagonistas de 'Jackass'.