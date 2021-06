La sección de clásicos del Festival de Cannes, que celebrará su 74 edición entre los próximos 6 y 17 de julio, incluirá una copia restaurada de la película 'El camino', de la cineasta española Ana Mariscal, y un documental del también español Javier Espada sobre Luis Buñuel.

El certamen destacó este miércoles que Mariscal (1923-1995) fue pionera del cine español: actriz, directora, guionista y productora, firmó como realizadora diez títulos "tan inconformistas como visualmente espléndidos". La cinta elegida es la adaptación al cine en 1963 de la novela homónima de Miguel Delibes. La censura de la dictadura de Franco contra la crítica social de la historia y el poco apoyo que había hacia las mujeres cineastas hizo que le costara mucho sacarla adelante y que tuviera una fría acogida.

De Espada, que acudirá al certamen, se proyectará 'Buñuel, un cineasta surrealista'. El documental explora la temática de Buñuel a través del guionista francés Jean-Claude Carrière, que forjó junto a él media docena de películas, entre ellas 'El discreto encanto de la burguesía' (1972), Oscar a la mejor cinta extranjera.

La sección de clásicos de Cannes presenta películas antiguas, restauradas y documentales y se creó con el objetivo de acercar al público a "la memoria del cine".

La edición de este año homenajea al director, actor y productor estadounidense Bill Duke con la proyección de una copia restaurada de 'The killing floor'. Fue su primera película como realizador y la presentó precisamente en Cannes, en 1985, en la Semana de la Crítica, una sección paralela del festival. De la japonesa Kinuyo Tanaka, definida como una de las mayores actrices de su país, se mostrará una versión restaurada igualmente en 4k de 'Tusk wa noborinu' ('The moon has risen', 'La luna se levanta') (1955), su segundo largometraje como directora.

Los Clásicos de este año celebrarán igualmente los 70 años de la revista cinematográfica 'Cahiers du Cinéma', referente del sector. Su cofundador, André Bazin, fue miembro del jurado de Cannes en 1954 y el festival ha elegido para el recuerdo 'Francesco, giullare di Dio' ('Francisco, juglar de Dios') (1950), de Roberto Rossellini, a quien Bazin consideraba una figura mayor del cine contemporáneo.

'La drôlesse' ('La golfilla') (1978), del francés Jacques Doillon; 'Lumumba: la mort du prophète' (1990), del haitiano Raoul Peck, y 'Friendship's death' (1987), del británico Peter Wollen, que le ofreció el primer papel a Tilda Swinton, son otras de las versiones previstas. Igualmente, entre otras, están 'La guerre est finie' (1966), del francés Alain Resnais; 'F for fake' (Fraude)(1973), cruce entre verdadero y falso documental firmado por el estadounidense Orson Welles, o 'Mulholland Drive' (2001), película de David Lynch.