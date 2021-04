A la espera de la novena entrega de la saga 'Saw', titulada 'Spiral', los rumores apuntan a que la franquicia ya ha puesto en marcha una décima película.

Una nueva lista de producción de Production Weekly revela que 'Saw 10' está en desarrollo. En la lista se puede leer Saw X, que probablemente sea un título provisional en lugar de un nombre final para la película. Production Weekly también señala que Twisted Pictures, Atomic Monster y Lionsgate están detrás del proyecto. No hay más detalles sobre la cinta, pero aparece como activamente en desarrollo, lo que confirma que ha recibido luz verde.

Antes de la décima entrega, el 21 de mayo llegará a los cines 'Spiral'. "Una brillante mente criminal desata una retorcida forma de justicia en 'Spiral', el nuevo y aterrador capítulo del libro de 'Saw'. Trabajando a la sombra de su padre, un querido veterano de la policía (Samuel L. Jackson), el descarado detective Ezekiel 'Zeke' Banks (Chris Rock) y su compañero novato (Max Minghella) se hacen cargo de una espeluznante investigación de asesinatos que recuerdan inquietantemente al espantoso pasado de la ciudad. Inconscientemente, atrapado en un misterio cada vez más profundo, Zeke se encuentra en el centro del morboso juego del asesino", reza la sinopsis. Dirigida por Darren Lynn Bousman, completan el reparto Marisol Nichols, Zoie Palmer, Nazneen Contractor, Dan Petronijevic, Morgan David Jones y Edie Inksetter, entre otros.

La saga 'Saw' comenzó en el año 2004 con una cinta dirigida por James Wan. Entre 2005 y 2010 se lanzaron seis entregas más, y la franquicia hizo un parón hasta 2017 con el estreno de 'Saw VIII'.