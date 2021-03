Los actores de Hollywood sueñan con tocar el cielo en la noche más importante del cine en todo el mundo: la gala de entrega de los Premios Oscar. Sin embargo, puede que el valor de la preciada estatuilla que se llevan los galardonados a casa sea más sentimental que material. Porque, aunque su aspecto parece que no deja dudas, ¿es realmente de oro?

La respuesta es no. Pero lo cierto es que no siempre ha sido así. En las primeras ediciones, la estatuilla estaba elaborada en bronce macizo, material al que se añadía un baño de oro. Pero esa fórmula no duró mucho tiempo, ya que después pasó a optarse por una aleación que permitía darle un resultado más pulido. La única excepción se encuentra en 1942 y 1944, cuando a causa de la guerra se eligió un material más austero: el yeso.

Actualmente, los premios se fabrican con britannium, una aleación de metal formada por cobre, estaño y regulo de antominio, que luego es bañada con oro de 24 kilates.

Las estatuillas representan a un caballero armado con una espada que aguarda de pie sobre un rollo de película de cinco radios. Cada radio simboliza una de las cinco ramas originales de la Academia: actores, guionistas, directores, productores y técnicos.

Por otra parte, cabe destacar que las figuras no siempre han llevado número de serie en la base. Empezaron a ser numeradas en 1949 y se tomó el nº 501 como punto de partida.

Cada año se fabrican entre 50 y 60 estatuillas: las que no cumplen todos los controles de calidad son partidas y fundidas de nuevo. Se calcula que para fabricar un Oscar se necesitan 12 personas que tardan unas 20 horas en elaborarla.

En un principio, el premio no tenía nombre, y tanto la prensa como la gente de la industria se refería a ella como 'la estatuilla de la Academia', 'el trofeo dorado' o 'la estatuilla al mérito'. Dicen que fue Margaret Herrick, bibliotecaria de la Academia y más tarde directora ejecutiva, quien 'bautizó' a la figura como Oscar. Al parecer, Herrick comentó que el caballero de la espada le recordaba a su tío Oscar, y desde entonces la Academia empezó a referirse a ella de esa manera.

Creada en 1928, esta estatuilla fue diseñada por Cedric Gibbons, director artístico de Metro Goldwyn Meyer, aunque fue el artista George Stanley quien la esculpió.