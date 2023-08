Ricardo Descalzo vuelve al escenario de Ibiza que le llevó a la fama

El pianista Ricardo Descalzo regresa esta noche a las 21 horas al escenario de Sant Carles que le catapultó a la fama internacional. El ganador del Primer Premio del VI Concurso Internacional de Piano de Ibiza en 1992 regresa hoy, treinta y un años después, a Sant Carles para el XXV Festival como experto mundial en piano contemporáneo.

«Actualmente, ya en la segunda década del siglo XXI, existe un inusitado interés en el piano como instrumento y fuente de recursos sonoros. Grandes compositores y compositoras de hoy escriben su música pensando en el talento de Descalzo y a él le dedican sus obras», explicaron ayer los organizadores del festival a través de una nota.

El intérprete alicantino trabaja en ‘Piano Today’, un proyecto audiovisual grabado en el Auditorio ADDA de la Diputación de Alicante donde está grabando todo este repertorio internacional que supone un legado histórico y didáctico único.

De este modo, Descalzo, ganador del Primer Premio del VI Concurso Internacional de Piano de Ibiza en 1992, ofrece un excepcional concierto con obras que se escucharán por primera vez en la isla. «Para la organización es una gran satisfacción que uno de sus laureados, sea hoy un referente dentro del mundo de la música clásica contemporánea y regrese al Festival treinta y un años después de su galardón», señala la nota.

En el recital interpretará un singular recorrido internacional con las siguientes obras: ‘Eine Kleine Mitternachtmusik’ (2001), del compositor estadounidense George Crumb; ‘Waiting for the aeroplane’ (1990), del neozelandés John Psathas; ‘Ecos en una cuerda’ (2018), del ucraniano Adrian Mocanu; Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus (1945), del francés Olivier Messiaen; ‘A Little Suite for Christmas’ (1980), de George Crumb; ‘Rain tree sketch’ (1982), del japonés Toru Takemitsu; ‘Children of Light’ (1999), de la compositora nipona Karen Tanaka y ‘White lies for Lomax’ (2009), del estadounidense Mason Bates.

El interés por conocer y compartir la música de nuestro tiempo ha llevado a Ricardo Descalzo a dedicar toda su actividad profesional a su estudio y difusión. Esta dedicación le ha permitido obtener múltiples premios en el ámbito de concursos internacionales especializados. Su intensa actividad concertística le ha llevado a tocar en importantes salas de todo el mundo y ha sido invitado por diferentes universidades y conservatorios para ofrecer cursos de especialización en música actual para pianistas y compositores en Europa, Estados Unidos y Corea del Sur.

Las puertas del centro se abren una hora antes del concierto, que tiene una entrada-donativo de 5 €. El recital dura aproximadamente una hora.